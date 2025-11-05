Robert Kropiwnicki odchodzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych

Kropiwnicki o audytach w spółkach państwa: skala i rozmiar nieprawidłowości są porażające Źródło: TVN24

"Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania..." - napisał w środę rano Kropiwnicki (KO).

Kropiwnicki został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 13 grudnia 2023 roku.

Kończąc dwuletnią pracę w @MAPGOVPL chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania... — Robert Kropiwnicki (@RKropiwnicki) November 5, 2025

Od 2006 roku związany z Platformą Obywatelską, Kropiwnicki od 2010 nieprzerwanie jest posłem. W czasie swojej wieloletniej pracy parlamentarnej był członkiem wielu komisji, podkomisji i zespołów parlamentarnych.

Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i zastępcy przewodniczącego komisji sprawiedliwości i praw człowieka.