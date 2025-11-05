Robert Kropiwnicki odchodzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych

"Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania..." - napisał w środę rano Kropiwnicki (KO).
Kropiwnicki został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 13 grudnia 2023 roku.
Od 2006 roku związany z Platformą Obywatelską, Kropiwnicki od 2010 nieprzerwanie jest posłem. W czasie swojej wieloletniej pracy parlamentarnej był członkiem wielu komisji, podkomisji i zespołów parlamentarnych.
Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i zastępcy przewodniczącego komisji sprawiedliwości i praw człowieka.
Autorka/Autor: js/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP