"Nadmiar intensywnej pracy". Kropiwnicki o swoim zasłabnięciu

- Zacząłem dzień po siódmej, a to była 23. Jak mi koledzy policzyli, odbyłem około 19 spotkań w tym czasie, takich dość intensywnych - relacjonował. - Przez to, że Sejm jest bardzo rzadko, trzeba bardzo kumulować pracę i to niestety odbija się czasami na zdrowiu, za co przepraszam - powiedział poseł klubu Koalicji Obywatelskiej.