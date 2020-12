"Zbieżności między Konfederacją a PSL-em są bardzo wątpliwe. Są to partie z różnego obszaru"

Postrzegałem PSL jako partię raczej socjalną i nie mogę zrozumieć tej decyzji - powiedział w "Kropce nad i" profesor Ryszard Bugaj, który ocenił kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłoszonego wspólnie przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederację. Profesor Waldemar Paruch stwierdził, że zastanawia go "od dobrych kilku miesięcy mnogość błędów, jakie popełnia Polskie Stronnictwo Ludowe i liderzy tej partii"

Wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Do tej pory Sejm dwukrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Za każdym razem jedyną zgłoszoną kandydatką była mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Na początku grudnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła do 29 grudnia termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich.

W grze są trzy kandydatury. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Stowarzyszenia Polska 2050 jest Rudzińska-Bluszcz. Prawo i Sprawiedliwość proponuje na to stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Z kolei PSL Koalicja Polska i Konfederacja opowiadają się za kandydaturą Roberta Gwiazdowskiego.

Prof. Bugaj: postrzegałem PSL jako partię raczej socjalną i nie mogę zrozumieć tej decyzji

We wtorkowym wydaniu "Kropki nad i" kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego skomentowali były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych, obecny przewodniczący zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Waldemar Paruch oraz ekonomista, były działacz opozycji demokratycznej w PRL i były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego profesor Ryszard Bugaj.

- Ja przyjąłem z zakłopotaniem tę decyzję PSL-u, ponieważ próbowałem sympatyzować z PSL-em, ale to już nie pierwszy przypadek - stwierdził prof. Bugaj. Jego zdaniem "pierwszy przypadek to dramatyczny głos przeciwko ustawie tak zwanej piątce dla zwierząt".

- A teraz ta decyzja. Ja bardzo lubię, spotykałem parę razy pana Gwiazdowskiego, to sympatyczny człowiek, ale to skrajny neoliberał, on mi nie pasuje na Rzecznika Praw Obywatelskich - mówił profesor.