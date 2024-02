Biedroń zapowiada zmiany w Trybunale Konstytucyjnym: decyzje polityczne już zapadły

- Pani Przyłębska, która nie powinna już od dawna rezydować w Trybunale Konstytucyjnym, jak najszybciej powinna tę niechlubną historię Trybunału Konstytucyjnego zakończyć. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest zbyt poważną instytucją, żeby ją upartyjniać w taki sposób, w jaki zrobiła to pani Przyłębska. Przypomnę, że prezes Kaczyński mówił, że jest to odkrycie towarzyskie - mówił Biedroń.

"Położyliśmy na stole pakt samorządowy"

Biedroń pytany, dlaczego Lewica nie wystartuje w wyborach samorządowych z Koalicją Obywatelską powiedział, że ze strony jego partii była chęć połączenia wszystkich sił, które tworzą koalicję rządową. - Uważaliśmy jako Lewica, że jest potrzeba jeszcze większej współpracy. Położyliśmy na stole pakt samorządowy, mówiący o szukaniu wspólnego mianownika wszystkich sił tworzących dzisiaj koalicję rządową. To się nie udało, ubolewam nad tym. Uważam, że to jest błąd. Pokonalibyśmy PiS naprawdę bardzo mocno, myślę, że we wszystkich sejmikach. Dzisiaj to zwycięstwo nad PiS-em stoi pod znakiem zapytania, będziemy musieli pracować wszyscy dwa razy więcej, żeby pokonać PiS. Szkoda - powiedział Biedroń.