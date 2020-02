"Nikt tam teraz nie jeździ, my pojedziemy. Trzymajcie za nas kciuki". Biedroń o turystycznych planach

Kandydat Lewicy na prezydenta europoseł Robert Bieroń powiedział, że ma w planach podróż do Chin. Rozmawiał o tym z "Super Expressem". - Jest tanio, nikt tam teraz nie jeździ, a my tam pojedziemy - stwierdził. Następnie doprecyzował, że w najbliższych dniach zamierza odwiedzić kilka miejscowości w województwie łódzkim, lubelskim i śląskim.

- Możemy jechać do Chin, bo jest tanio, nikt tam teraz nie jeździ, a my tam pojedziemy. Trzymajcie za nas kciuki - odparł Biedroń.

Czy nie boją się podróży do epicentrum koronawirusa z Wuhan? - Nie - odpowiedział krótko. - Trzeba oczywiście uważać. Jak się zna świat, to się wie, że jest on jedną małą wioską - dodał.