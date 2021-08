Reasumpcja głosowania w Sejmie, opinie prawne w tej sprawie i zachowanie marszałek Elżbiety Witek - między innymi te tematy komentował w "Jeden na Jeden" w TVN24 Robert Biedroń, europoseł Lewicy. - To nie jest w interesie społeczeństwa, by manipulować, oszukiwać. A marszałek Witek niestety oszukała społeczeństwo - ocenił.

Robert Biedroń o reasumpcji, opiniach prawnych i zachowaniu Elżbiety Witek

- My dzisiaj nie mamy świątyni demokracji, tak jak Europa w postaci Parlamentu Europejskiego. Na czele polskiego parlamentu mamy funkcjonariuszkę partyjną, która realizuje wolę partii - mówił. W jego ocenie "ta manipulacja, żeby nie powiedzieć: kłamstwo, którego dokonała marszałek Witek, prezentując te ekspertyzy, przejdzie do podręcznika, jak dobrze służyć swojemu panu, którym jest prezes partii".

- To bardzo przykre. Polski parlamentaryzm przez wiele lat, wieków był przykładem dla wielu krajów, jak pielęgnować demokrację, jak rozwijać wartości demokratyczne. Dzisiaj to wszystko zostało zaprzepaszczone na rzecz legitymacji partyjnej - stwierdził Biedroń. Podkreślał, że "to nie jest w interesie społeczeństwa, by manipulować, oszukiwać". - A marszałek Witek, niestety, oszukała społeczeństwo - ocenił.