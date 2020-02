Biedroń o rządach PiS: ten okres będzie określany jako cywilizacja pogardy

Jak kiedyś będą przygotowywane podręczniki historii, to zdjęcie z tego spotkania będzie jedną z ilustracji, w jakim byliśmy okresie. (...) Drugie zdjęcie będzie ze środkowym palcem pani Lichockiej. Myślę, że ten okres będzie określany jako cywilizacja pogardy - powiedział w "Kropce nad i" kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Odniósł się do obecności i oklasków szefa nowej Krajowej Rady Sądownictwa po przemówieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na niedzielnej gali jednej z gazet oraz gestu posłanki PiS w Sejmie.

"Ten okres będzie określany jako cywilizacja pogardy"

- Myślę, że jak kiedyś będą przygotowywane podręczniki historii, to zdjęcie z tego spotkania będzie jedną z ilustracji, w jakim byliśmy okresie. Jarosław Kaczyński, arcybiskup (Marek - red.) Jędraszewski i nowy przewodniczący KRS-u. A drugie zdjęcie będzie ze środkowym palcem pani Lichockiej - mówił.

- Myślę, że ten okres będzie określany jako cywilizacja pogardy, że ci ludzie stworzyli państwo, w którym dzielono, w którym obrażano, w którym był lepszy i gorszy sort, którzy doprowadzili do całkowitej izolacji naszego kraju. A ja uważam, że powinniśmy dzisiaj już zamknąć ten rozdział - kontynuował Biedroń.

Zapewnił, że "zrobi wszystko, żeby to zamknąć i zmierzać w kierunku cywilizacji godności, gdzie się nawzajem szanujemy".

"To jest taki symboliczny środkowy palec tej władzy Prawa i Sprawiedliwości"

Tego dnia po burzliwej debacie Sejm przyjął nowelizację ustawy, która przewiduje przekazanie prawie dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych w ramach "rekompensaty za utracone wpływy z opłat abonamentowych". Opozycja apelowała, by pieniądze te przeznaczyć na dofinansowanie onkologii.

Zdaniem europosła Lewicy, Lichocka gest ten "pokazała przede wszystkim nam, Polkom i Polakom". - Ale chyba, co najbardziej rozczarowujące dla prezesa Kaczyńskiego, to pokazała ten środkowy palec wyborcom Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Biedroń.

- W praktyce to jest taki symboliczny środkowy palec tej władzy Prawa i Sprawiedliwości, jej degeneracji i rozczarowania wyborców, którym Prawo i Sprawiedliwość mówiło przed wyborami: będzie więcej empatii, więcej sprawiedliwości, prawa, będzie lepiej - kontynuował.

Biedroń: to jest taki symboliczny środkowy palec tej władzy Prawa i Sprawiedliwości

"Można znaleźć na to pieniądze, tylko trzeba dokonać wyboru"

- Miałem ojca, który umierał na raka i lekarze robili wszystko, żeby go uratować. Niestety nie udawało się, dlatego że dostęp do nowoczesnych metod leczenia w onkologii w Polsce jest bardzo ograniczony - przekonywał. Dodał, że chciałby, "żeby już nikt nigdy nie umarł na raka". - Wiem, że w Polsce około miliona osób choruje na raka, 100 tysięcy ludzi umiera w Polsce każdego roku na raka. To tak, jakby każdego roku takie miasto wielkości Słupska znikało z mapy - wskazywał.