Biedroń: to policzek wymierzony całej rozsądnej części społeczeństwa

W sercu Europy w 2020 roku wybór Przemysława Czarnka na ministra edukacji to jest przede wszystkim niebezpieczeństwo dla dzieci - powiedział w "Kropce nad i" eurodeputowany Lewicy, lider Wiosny Robert Biedroń. Jak dodał, ta nominacja to "policzek wymierzony całej rozsądnej części społeczeństwa, która widziałaby w tym miejscu specjalistę".

- Rozumiem, że pan Czarnek ma ambicję, żeby zostać ministrem edukacji, ale są kraje, w których idealnie by się sprawdził, na przykład Arabia Saudyjska - powiedział. - Tam tego typu poglądy, radykalne wobec kobiet i mniejszości, pewnie znalazłyby poklask wśród części społeczeństwa, ale w sercu Europy w 2020 roku wybór Czarnka na ministra edukacji to jest przede wszystkim niebezpieczeństwo dla dzieci - dodał.

Jak wskazał gość "Kropki nad i", w przeszłości "mieliśmy juz raz ministra edukacji, który wprowadzał program zero tolerancji, wysyłał trójki klasowe, cenzurował podręczniki". Te słowa to odwołanie do Romana Giertycha, szefa MEN w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2006-2007. - Wydawało się, że już nigdy nie wrócimy do tych brunatnych czasów, a jednak okazuje się, że przyszły czasy jeszcze bardziej brunatne. Czarnek jest tego symbolem - mówił eurodeputowany Lewicy.