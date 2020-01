"Cywilizację pogardy możemy zostawić w tyle"

- Start na tak ważną, najwyższą w państwie funkcję jest wielką odpowiedzialnością - przyznał w "Faktach po Faktach" Biedroń. Szef Wiosny mówił, że decyzja o wystawieniu go jako kandydata Lewicy podjęta została "w sposób przemyślany, po wielu rozmowach, namowach". - We własnym sumieniu musiałem się zastanowić, czy jestem na to gotowy. Dzisiaj już wiem, że jestem - dodał.

Co z Wiosną?

- Stworzyłem takie warunki w Słupsku, kiedy byłem prezydentem, że każdy mógł się poczuć jak u siebie - mówił Biedroń, opowiadając o mieście, którym rządził w latach 2014-2018. - Chciałbym stworzyć taką przestrzeń, w której wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać, dyskutować. Wiem, że w dzisiejszej Polsce może wydawać się to bardzo trudne, ale jest takie miasto, gdzie udało się to zrobić - przekonywał.

"Prezydent mówił w obcym języku"

- Kiedy prezydent mówi, to co mówi, to rozumiem jego wyalienowanie. Lata służenia Prawu i Sprawiedliwości, lata niekomunikowania się ze społeczeństwem, nieszukania dialogu czy możliwości rozmowy z opozycją, doprowadziły do kompletnej katastrofy tego urzędu - mówił, zaznaczając, że "urząd ten trzeba odbudować".