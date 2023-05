"Wspólny mianownik" dla partii opozycyjnych. Lewica wysyła "jasny sygnał"

Biedroń mówił o tym, że polskiej opozycji potrzebny jest "wspólny mianownik - programowy i ideowy". - Jesteśmy przekonani, że dla wszystkich partii opozycyjnych tym wspólnym mianownikiem jest Unia Europejska . Dlatego zaproponowaliśmy z Włodzimierzem pakt sejmowy. Przekazaliśmy przewodniczącemu Tuskowi, przewodniczącemu Hołowni, przewodniczącemu Kosiniakowi-Kamyszowi propozycję podpisania paktu sejmowego, który sprawi, że wyślemy do społeczeństwa jasny i niezwykle potrzebny sygnał - mówił Biedroń.

Jak mówił dalej, "polska lewica chce, żeby polska opozycja miała wspólny program i żeby wspólnie sprawowała rządy po wyborach parlamentarnych". - Ten sygnał został tutaj w Krakowie jasno wysłany, dzięki wsparciu i solidarności naszych kolegów i koleżanek z Unii Europejskiej, my wszyscy chcemy współpracy na opozycji, chcemy Polski w Unii Europejskiej, Polski otwartej, nowoczesnej, uśmiechniętej, (…). Tutaj w Krakowie szeroko otworzyliśmy okna, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza do Polski. To powietrze daje dzisiaj dla Polski postępowa Europa, która spotyka się tutaj w Krakowie - dodał.