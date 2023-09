Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek: co to był za ślub!

"Co to był za ślub!"

"Co to był za ślub!" - napisał Krzysztof Śmiszek. W swoim poście w social mediach podkreślił, że był to dla niego "piękny wieczór z setkami świadków". "I choć był to spektakl teatralny i poruszające wydarzenie sceniczne, to były i nerwy, i emocje, i wzruszenie. Ale był też gniew. A właściwie wściekłość. Gniew na to, że w 2023 roku, w środku Europy, dwoje kochających się ludzi nie jest widzianych przez swoje państwo. Państwo, które kochają i tworzą. Gniew na to, że władza robi z miłości cel ideologiczny. I na to, że zamiast szacunku, godności setki tysięcy ludzi w Polsce dostają pogardę" - napisał poseł.