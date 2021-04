"Bardzo absurdalne". Biedroń i Senyszyn pozwani za "znieważenie dobrego imienia" Jana Pawła II 

"Jan Paweł II jest współodpowiedzialny za te wszystkie straszne rzeczy"

- Te zarzuty są tak bardzo absurdalne i tak bardzo pokazujące w jak absurdalnej sytuacji żyjemy - powiedział Biedroń. - Dyskusja o Janie Pawle II w kontekście zaniechań, zaniedbań, przestępstw Kościoła katolickiego odbywa się na całym świecie i rozpoczęła się w końcu w Polsce i będą tacy, którzy będą próbowali ją zagłuszyć i ukrywać prawdę o przestępstwach pedofilii w Kościele. Obowiązkiem polityków, dziennikarzy, jest mówić o tym i ja zamierzam to kontynuować - zapowiedział.

Biedroń: jako Lewica zwracamy się do papieża Franciszka o udostępnienie akt spraw księdza Dymera TVN24

W ocenie Joanny Senyszyn, "sprawa jest bardzo mocno naciągana". - Chyba chodzi o naciągnięcie na pieniądze dlatego, że powołują się na artykuł 448 Kodeksu cywilnego - to jest pieniężne zadośćuczynienie i naprawienie szkód wywołanych przez zniesławienie, obrazę dobrego imienia - powiedziała posłanka.

- Jest to o tyle humorystyczne, że jak mogłam go zniesławić, Zakon Rycerzy Jana Pawła II (założycielem Zakonu jest Instytut Działalności Religijnej - red.), skoro do dzisiaj nie wiedziałam, że istnieje - podkreślała.