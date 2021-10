Robert Bąkiewicz i narodowcy zakłócali przemówienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Pęk: to stały element naszej kultury

Robert Bąkiewicz i zwołani przez niego narodowcy zakłócali w niedzielę prounijną manifestację na placu Zamkowym w Warszawie. Krzyki nie ustały nawet wtedy, gdy przemawiała Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego. - To jest stały element naszej kultury demokratycznej. Bardzo często się tak zdarza, ze wszystkich stron politycznych - komentował Marek Pęk, wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy komentowali także manifestację, zauważając między innymi, że było to "zwycięstwo Polski obywatelskiej".

W niedzielę w wielu polskich miastach i miasteczkach odbyły się prounijne manifestacje . To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy prawa UE są niezgodne z polską konstytucją. Główną warszawską demonstrację zwołał Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej.

W Warszawie w okolicy placu Zamkowego zebrała się też grupa kilkudziesięciu narodowców, której przewodził Robert Bąkiewicz. Zakłócali oni przemowy na prounijnej demonstracji, między innymi wtedy, gdy mówiła Wanda Traczyk-Stawska , weteranka Powstania Warszawskiego. W pewnym momencie powiedziała ona ze sceny do kontrmanifestantów: - Milcz głupi chłopie, milcz, milcz, chamie skończony. Pamiętam, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Po to tutaj jestem, żeby wołać w ich imieniu.

Traczyk-Stawska: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Tu są nasze korzenie.

Straż Narodowa z 1,7 miliona złotych na organizację wydarzeń

O Robercie Bąkiewiczu i pieniądzach, które płyną do jego organizacji, mówił w TVN24 Artur Warcholiński, dziennikarz "Czarno na białym". - Robert Bąkiewicz to narodowiec wywodzący się z Obozu Narodowo-Radykalnego. W atmosferze trochę skandalu, trochę pokłócenia się z innymi członkami wraz z grupą współtowarzyszy wyszedł z ONR i zaczął angażować się w inne własne przedsięwzięcia - powiedział.

Te przedsięwzięcia - wyliczał - to Straż Narodowa, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Roty Niepodległości. - Wszystkie te trzy stowarzyszenia w ostatnich miesiącach otrzymują potężne środki publiczne. Jest coś takiego jak Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Na jego czele stoi Jan Żaryn, były senator PiS. Ten instytut powołał fundusz patriotyczny. Z tego funduszu Robert Bąkiewicz, a właściwie jego Straż Narodowa otrzymała 1,7 miliona złotych dofinansowania. Na co? Na "bezpieczeństwo i profesjonalizm w trakcie organizacji i przebiegu wydarzeń patriotycznych" - mówił Warcholiński.

- Obserwując wczorajsze wydarzenia, każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one wpisują się w tę definicję - dodał dziennikarz.

Pęk: zagłuszanie to stały element naszej kultury demokratycznej

- To jest stały element naszej kultury demokratycznej. Bardzo często się tak zdarza, że ze wszystkich stron politycznych następuje zagłuszanie. Na przykład wszystkie uroczystości smoleńskie są zagłuszane. Nie jesteśmy w stanie się spokojnie pomodlić, złożyć wieńców. Wczoraj rano wchodząc do kościoła, słyszałem obrzydliwy rechot i krzyki: "gdzie jest wrak" - odpowiedział senator.

Kierwiński: policja bała się interweniować

Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej mówił, że "smutnym obrazkiem było, kiedy policja nie interweniowała w oczywistej sprawie zakłócania naszej manifestacji przez skrajne, propisowskie środowiska". - Policja bała się interweniować. Wydawało się, że bardziej ochrania to nielegalnie postawione nagłośnienie - powiedział.

Protestujący "wiedzą, że Unia Europejska to kwestia bezpieczeństwa"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer oceniła, że niedzielne manifestacje w całym kraju to "wielkie zwycięstwo Polski obywatelskiej". Wspomniała, że zgromadzeni protestujący chcieli powiedzieć "zostajemy" i "nie pozwolimy wypisać się PiS-owi z Unii Europejskiej".

- Ci ludzie wiedzą, że Unia Europejska to kwestia bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, wartości i że to nie jest tylko kasa, o której mówi tak bardzo PiS - powiedziała.

Lubnauer: protestujący wiedzą, że Unia Europejska to kwestia bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, wartości

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Beata Maciejewska oceniła, że protestujący "pokazali, że chcą być dalej w Unii Europejskiej" - To było ponad barwami politycznymi - zauważyła. - Ludzie Lewicy byli w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie były te protesty, ale byli też zwykli obywatele, którzy nie należą do żadnej partii, ale chcą zostać w Unii Europejskiej - wspomniała.