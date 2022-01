Profesor Anna Piekarska o powodach rezygnacji z członkostwa w Radzie Medycznej

czytaj dalej

W "Kulturze Liberalnej" przeczytałem wywiad z autorem książki "Rządzenie przez oszukiwanie" i przyszło mi do głowy, że to może jest o Polsce. Przecież PiS rządzi przez oszukiwanie, ale nie tylko przez oszukiwanie. Rządzi też przez obiecywanie. To z kolei nie jest wielkie odkrycie, bo przez obiecywanie rządzą wszyscy. Obiecywał Gierek i obiecywał Wałęsa. Gierek ogólnie dawał do zrozumienia, że pod jego rządami Polska będzie rosła w siłę a ludzie będą żyli dostatnio. Wałęsa bardziej szczegółowo zapowiadał, że zamieni nasz kraj w drugą Japonię.