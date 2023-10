Tusk: otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich rangą oficerów

czytaj dalej

Inflacja w Czechach we wrześniu 2023 roku wyniosła 6,9 procent, licząc rok do roku - podał we wtorek Czeski Urząd Statystyczny. To lepsze dane niż prognozowali analitycy. W sierpniu inflacja u naszych sąsiadów była na poziomie 8,5 procent rok do roku. Pozytywne zaskoczenie dotyczy też Węgier, gdzie wzrost cen spowolnił mocniej niż oczekiwano.