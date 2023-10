Tusk: otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich rangą oficerów

Tusk o dymisjach oficerów

- Najważniejszym zadaniem dzisiaj, i o to gorąco apeluję także do pana prezydenta, jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło, o wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich siłach zbrojnych. Tego oczekuje opinia publiczna i to jest warunek uzyskania poczucia bezpieczeństwa i stabilności - kontynuował.