Gen. Cieniuch: było widać, że współpraca szefa MON z najwyższymi dowódcami nie jest najlepsza

Było widać i czuć, że ta współpraca między ministrem obrony narodowej, a najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, nie jest najlepsza - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Mieczysław Cieniuch, komentując rezygnacje generała Rajmunda Andrzejczaka i generała broni Tomasza Piotrowskiego. - Było wiele kropel goryczy, a kilka dni temu musiała być jakaś ostatnia, która spowodowała, że rzeczywiście ta czara goryczy się przepełniła - oceniał generał Bogusław Pacek.

W związku z tym prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP. Nominację na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wręczył generałowi broni Wiesławowi Kukule, a na dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi.

Generał broni Wiesław Kukuła PAP/Radek Pietruszka

Generał Pacek: było wiele kropel, ale musiała być ta ostatnia, która przepełniła czarę goryczy

Rezygnacje generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Mieczysław Cieniuch, dyplomata, były ambasador RP w Turcji, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Generał Pacek stwierdził, że "zaskoczenie jest oczywiste". - Bo jeżeli jednocześnie odchodzi dwóch generałów, i to z najważniejszych stanowisk w państwie, to musi być zaskoczenie - ocenił. - Ale z drugiej strony nie (jest to) zaskoczenie na poziomie rewolucji, ponieważ było tajemnicą poliszynela, że relacje między ministrem obrony narodowej, a tymi właśnie dwoma: szefem Sztabu Generalnego i dowódcą operacyjnym, nie są dobre i od maja w wielu miejscach, (...), było widać, że coś jest na rzeczy - powiedział.

- Myślę, że było wiele kropel goryczy, a kilka dni temu musiała być jakaś ostatnia, która przechyliła albo spowodowała, że rzeczywiście ta czara goryczy się przepełniła - dodał generał Pacek.

Przypomniał, że "zaczęło się od maja, (...), od publicznego jednak oskarżenia bardzo ważnego generała o bardzo istotne niedopełnienie obowiązków". - Mówimy o incydencie z rosyjską rakietą - precyzował.

Dodał, że "to była bardzo poważna kropla, ale tych kropel było więcej". - To wszystko, co obserwowaliśmy w trakcie ostatnich chociażby tygodni, te działania polityczne, wojna polsko-polska i dużo różnych elementów - wyliczał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Generał Cieniuch: zagadką jest czemu ten wybuch nastąpił właśnie teraz

Generał Cieniuch stwierdził, że "tutaj zachodzi taka sytuacja, że nic nie przychodzi znikąd i nie odchodzi donikąd". - Można by powiedzieć, że to było widać i czuć, że ta współpraca między ministrem obrony narodowej, a najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, nie jest najlepsza - dodał.

Został zapytany, czy jego zdaniem to właśnie brak porozumienia między wojskowymi a cywilnym nadzorem nad armią był powodem odejścia generałów ze swoich stanowisk. - Co do cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi, to generałowie na pewno nie mają żadnych wątpliwości i w pełni akceptują, bo to jest normalna sytuacja w demokratycznym państwie. Natomiast sposób realizacji tej cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi oczywiście może być różny i może być lepiej albo gorzej akceptowany - powiedział.

Jednocześnie dodał, że dwóch wcześniejszych szefów Sztabu Generalnego "również nie odchodziło w normalnym trybie, tylko pisali wypowiedzenia". - To by świadczyło o tym, że ten system współpracy między cywilnym kierownictwem MON a wojskiem od wielu lat nie był perfekcyjny - stwierdził.

Mówiąc o pogarszaniu się relacji pomiędzy kierownictwem Wojska Polskiego i szefostwem MON stwierdził, że "to był proces". - Natomiast dla mnie jest zagadką, dlaczego ten jak gdyby wybuch nastąpił właśnie w tym momencie, przed wyborami, w określonej sytuacji geostrategicznej wokół Polski i w ogóle na świecie. I tą odpowiedź mógłby nam dać tylko i wyłącznie minister obrony narodowej - stwierdził były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał Cieniuch: zagadką jest czemu ten wybuch nastąpił właśnie teraz TVN24

