Światowe media o dymisji i "nadszarpniętym wizerunku" Szumowskiego. #PisząoPolsce

O wadliwym sprzęcie i prywatnych korzyściach

O rezygnacji ministra Szumowskiego piszą między innymi portale Euronews i ABC News, powołując się na doniesienia amerykańskiej agencji Associated Press. W tekstach zwracają uwagę, że lekarz, który "był główną postacią w walce z koronawirusem" powiedział, że ustępuje ze stanowiska z powodu chęci powrotu do zawodu kardiologa.

"Szumowski stał się popularną postacią w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego po tym, jak w czasie pandemii COVID-19 władze wprowadziły ścisłe obostrzenia, co ograniczyło liczbę zakażeń i zgonów w Polsce" - napisały Euronews i ABC News, które zauważyły jednak, że w ostatnich tygodniach liczba odnotowywanych codziennie nowych zakażeń w Polsce rośnie.

Portale odnotowują także za agencją AP, że "Łukasz Szumowski stanął również wobec zarzutów, że firma należąca do jego brata otrzymała w czasie kryzysu milionowe dotacje rządowe", a "część sprzętu medycznego zakupionego przez polski rząd w celu zwalczania wirusa okazała się wadliwa".

ABC News i Euronews zauważają, że Szumowski zaprzeczył wszelkim nadużyciom i powiedział, że jego rezygnacja jest czymś, co planował od jakiegoś czasu i nie ma nic wspólnego z zarzutami. Portale przywołały także cytat z wczorajszej konferencji ministra, który stwierdził, że jego praca pomogła "zapobiec dziesiątkom tysięcy zgonów z powodu koronawirusa w Polsce".

Agencja AP cytowana przez Euronews i ABC News podkreśliła także, że rezygnacja Szumowskiego nastąpiła "dzień po tym, jak jego zastępca Janusz Cieszyński podał się do dymisji bez podania przyczyny".

Reuters: wizerunek Szumowskiego został nadszarpnięty

Reuters podkreślił, że "podejście Szumowskiego we wczesnej fazie pandemii sprawiło, że w kwietniu stał się on politykiem obdarzonym największym zaufaniem w Polsce, ale jego wizerunek został nadszarpnięty przez skandale związane z zakupem respiratorów i maseczek".

"Guardian": dymisja w związku z narastającą krytyką sposobu, w jaki ministerstwo radzi sobie z kryzysem

Informacja o rezygnacji ministra Szumowskiego znalazła się też w codziennym "globalnym raporcie" o koronawirusie "Guardiana". Brytyjski dziennik także napisał, że "minister zdrowia podał się we wtorek do dymisji w związku z narastającą krytyką sposobu, w jaki ministerstwo radzi sobie z kryzysem".

Łukasz Szumowski we wtorek zrezygnował z funkcji ministra zdrowia

Łukasz Szumowski we wtorek zrezygnował z funkcji ministra zdrowia Wojciech Olkuśnik/PAP

Dodano, że "Szumowski zaprzeczył wszelkim nadużyciom, ale zarówno on, jak i jego zastępca, Janusz Cieszyński, który również podał się do dymisji, stanęli w obliczu wezwań do wyjaśnienia zarzucanych nieprawidłowości przy zakupie masek i respiratorów".