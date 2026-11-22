Polska Sikorski krytykuje Pałac Prezydencki. "Nigdy nie widziałem czegoś tak głupiego". Jest odpowiedź Mikołaj Gątkiewicz |

Radosław Sikorski o rezygnacji ambasadorów Solocha i Kumocha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podał w sobotę wieczorem Radosław Sikorski, w kancelarii prezydenta trwają prace nad zorganizowaniem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Chinach. Tymczasem na początku listopada ze stanowiska ambasadora w Pekinie zrezygnował Jakub Kumoch. Jego dymisja miała miejsce w następstwie wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Kumoch oświadczył, że "wobec wydarzeń w kraju" uznał, że "nie jest możliwe dalsze pełnienie przez niego funkcji ambasadora".

Sikorski o wizycie Nawrockiego w Chinach

"Pałac Prezydencki najpierw - aby uwiarygodnić bujdę o zamachu stanu - nakłania ambasadora RP w Pekinie do porzucenia placówki, a potem zabiega o wizytę Prezydenta w ChRL" - napisał na X Sikorski. "Wiele widziałem w ciągu 11 lat jako minister SZ, ale nigdy nie widziałem w dyplomacji czegoś tak głupiego" - skomentował.

Pałac Prezydencki najpierw - aby uwiarygodnić bujdę o zamachu stanu - nakłania ambasadora RP w Pekinie do porzucenia placówki a potem zabiega o wizytę Prezydenta w ChRL.

Wiele widziałem w ciągu 11 lat jako minister SZ ale nigdy nie widziałem w dyplomacji czegoś tak głupiego. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 21, 2026 Rozwiń Źródło: X/Radek Sikorski

Odpowiedź Jakuba Kumocha

Na wpis Sikorskiego zareagował Kumoch. "Jeszcze raz, Panie Ministrze! Swoje decyzje podejmuję sam" - odpowiedział Sikorskiemu.

"Nie będę usprawiedliwiał przejęcia TK za pomocą pałki policyjnej, nie będę mówił, że 8 to 10, ale nie będę też za granicą źle mówił ani o Panu, ani o rządzie RP. W takiej sytuacji pozostaje dymisja" - napisał Kumoch.

Jakub Kumoch Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Były ambasador odniósł się też do informacji o możliwej wizycie Nawrockiego w Chinach. "Muszę też sprostować pewne przeinaczenie, bo jest ono deprecjonujące wobec naszego Kraju. Prezydent RP nie 'zabiega' o wizytę w Chinach, tylko został do jej złożenia zaproszony przez przewodniczącego Xi Jinpinga jesienią 2025 roku" - zaznaczył.

Jak dodał, rozmowy między Pałacem Prezydenckim a Pekinem "dotyczą jej ewentualnej daty".

Muszę też sprostować pewne przeinaczenie, bo jest ono deprecjonujące wobec naszego Kraju. Prezydent RP nie „zabiega” o wizytę w Chinach tylko został do jej złożenia zaproszony przez przewodniczącego Xi Jinpinga jesienią 2025 roku. Wszelkie rozmowy dotyczą jej ewentualnej daty. — Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) November 21, 2026 Rozwiń Źródło: X/Jakub Kumoch

Kumoch ambasadorem Polski w Chinach został w sierpniu 2023. Został mianowany na tę funkcję przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej Kumoch był ambasadorem RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Turcji; pełnił też funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szefa Biura Polityki Międzynarodowej.