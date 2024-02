"Gniew, złość, wstyd". Kontrowersje wokół rezygnacji i listu arcybiskupa Andrzeja Dzięgi

Arcybiskup Andrzej Dzięga, który miał wiedzieć o wykorzystywaniu nieletnich przez księdza Andrzeja Dymera i pozostać w tej sprawie bezczynnym, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Duchowny zachowuje się, jakby podjął tę decyzję samodzielnie i bez związku z kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami. – Brak mi słów – komentuje biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Artur Ważny. Jest pierwszym hierarchą, który zareagował na tę sprawę.

Do rezygnacji arcybiskupa Dzięgi biskup Ważny odniósł się na Facebooku. Wyraził sprzeciw wobec zamiatania pod dywan afery pedofilskiej, w którą zamieszany miał być abp Dzięga.

"Brak mi słów... Pomieszane ze sobą gniew, złość, wstyd... Brak zgody. Modlę się... Jeszcze raz prezentuję 'talerz skrzywdzonych'. Tym razem publicznie. Solidaryzuję się z osobami skrzywdzonymi w Kościele. Znów niewidzianymi, dokrzywdzonymi... Modlę się za Was. I... przepraszam + " – napisał duchowny. Talerz skrzywdzonych, którego zdjęcia zamieścił, to rzeźba zaprojektowana przez dominikanina Tomasza Biłkę i wykonana przez Annę Bogdanowicz i Zuzannę Surmę z pracowni "Bosu". To czarny talerz pokryty białymi kolcami, symbolizującymi krzywdę wyrządzoną przez księży. W związanej z nim akcji uczestniczyła Tośka Szewczyk, osoba seksualnie wykorzystana przez duchownego i felietonistka kwartalnika "Więź".

Talerz został symbolicznie przekazany biskupom podczas Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Słowa wsparcia

Wpis bp. Ważnego udostępnili między innymi katolicki publicysta Tomasz Terlikowski oraz dominikanin Tomasz Biłka. "Oto pierwszy polski biskup rzymskokatolicki, który publicznie krytycznie skomentował decyzję ws . abp. Dzięgi.(…) Dziękuję" – napisał Biłka. Terlikowski nazwał z kolei wypowiedź biskupa "głosem prorockim".

Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy w diecezji siedleckiej, napisał z kolei, że "w pełni solidaryzuje się z wpisem i postawą" Ważnego. "Od siebie dodam tylko, że są wybory (moralne) ważniejsze niż wybory nawet najważniejszego prezydium; jest kapitał duchowy (Kościoła) ważniejszy o wiele niż stary lub nowy fundusz kościelny; jest prawda formująca (zwłaszcza młode pokolenie) bardziej niż jedna lub dwie godziny religii w tygodniu" – napisał biskup.

Wsparcie wyraził też biskup pomocniczy lubelski Adam Bab. "Deficyt prawdy rani po raz kolejny" – napisał.

Rezygnacja abp. Dzięgi

W sobotę nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego. W komunikacie podano, że duchowny "przechodzi na emeryturę". Administratorem apostolskim sede vacante został bp koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński.

Arcybiskup Andrzej Dzięga był jednym z bohaterów reportażu TVN24 "Najdłuższy proces Kościoła" o zmarłym w lutym 2021 roku księdzu Andrzeju Dymerze, który miał wykorzystywać seksualnie osoby nieletnie. Jedną z osób, które miały wiedzieć o sprawie od lat i nie reagować, jest właśnie arcybiskup Dzięga.

Katolicki publicysta Tomasz Terlikowski po ogłoszeniu tej rezygnacji mówił na antenie TVN24, że duchownego "ukarano (...) w taki sposób, że on sam może się nie czuć ukarany". - Sam może twierdzić, że nic się nie stało. Sam może twierdzić, że po prostu ustąpił. Przecież mógł ustąpić - zauważył Terlikowski, dodając, że w komunikacie napisano "za mało". Dodał, że "on nie powinien sam ustąpić, powinien zostać odwołany".

Jego zdaniem teraz trzeba się domagać "jasnej deklaracji, czy ksiądz arcybiskup ustąpił, bo tak, bo mu się znudziło być arcybiskupem albo bo był chory, czy dlatego, że jest odpowiedzialny za tuszowanie przestępstw seksualnych". Według Terleckiego hierarcha "został zmuszony" do odejścia.

Arcybiskup Andrzej Dzięga Marcin Bielecki/PAP

List arcybiskupa Dzięgi do kapłanów

Ponadto Terlikowski dotarł do listu abp. Dzięgi do innych kapłanów z archidiecezji. Jak podał portal stacji RMF FM, ze względu na lakoniczność komunikatu w sprawie rezygnacji i braku podania w nim podstaw do tego, "arcybiskup nadal może dezinformować wiernych i duchownych swojej diecezji i robi to". List ma być na to dowodem.

"Minęło piętnaście lat od momentu, gdy decyzją Benedykta XVI wprowadzony zostałem w dzieje Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego. Przez ten czas, podejmując powierzone mi zadania oraz odpowiedzialność biskupią czyli apostolską, odkrywałem razem z Wami dotychczasowe dzieje, tajemnice, a także ciągle odsłaniające się nowe możliwości duchowe obecnego czasu w sercach Ludu Bożego oraz w różnych obszarach bytowania Ziemi nad Odrą i Bałtykiem" - napisał między innymi hierarcha.

"Chciałbym każdemu z Was, Bracia kapłani, a za Waszym pośrednictwem także każdemu i każdej z naszych Sióstr i Braci w wierze, na czele z Osobami życia konsekrowanego, szczerze i gorąco podziękować za to świadectwo Waszej wiary. Poznaliście mnie na tyle, że każde z Waszych serc czuje i wie, co mam na myśli. Jeśli jednak moje słabości, w tym niepełne zrozumienie określonych okoliczności, a czasem nawet moje zwykłe ludzkie zmęczenie, stawało się przyczyną Waszego niepokoju, gorąco przepraszam" - dodał.

Zobacz też: Arcybiskup Dzięga nie stawił się w sądzie w sprawie o pedofilię

Abp Dzięga sugeruje, że rezygnacja była jego prośbą

Arcybiskup Dzięga napisał również, że "dla uważnego obserwatora nie było tajemnicą, że moje siły pomniejszały się coraz bardziej w ostatnich dwóch, a nawet trzech latach". "Ostatnie pół roku to jednak czas radykalnego osłabienia mojego stanu zdrowia. Dlatego jesienią stało się dla mnie oczywiste, że nadszedł także czas ustąpienia z urzędu" - czytamy.

Hierarcha zasugerował, że rezygnacja była jego wolą. "Ojciec Święty Franciszek przychylił się do mojej prośby i dzisiaj został ogłoszony fakt przyjęcia mojej rezygnacji" - napisał.

"Jednocześnie wskazany został Administrator apostolski sede vacante. Przyjmijcie Go i pielgrzymujcie razem z Nim w obecnym czasie. Jednocześnie trwajmy w modlitwie o wyłonienie nowego Pasterza Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego, który poprowadzi Lud Boży ku nowym sprawom i nowym pokoleniom" - kontynuował arcybiskup w liście.

Nawiązał też do trwającego "Synodu o synodalności", wojny w Ukrainie czy kształtowania "chrześcijańskich, katolickich postaw moralnych w życiu osobistym i rodzinnym, ale także w życiu społecznym i narodowym".

Pismo datowane jest na 24 lutego tego roku.

Zarzuty wysuwane wobec arcybiskupa Dzięgi

W liście nie pojawiło się odniesienie do wysuwanych przeciwko abp. Dziędze zarzutów, iż miał wiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich przez księdza Andrzeja Dymera.

Szczecińscy biskupi mieli wiedzieć o czynach Dymera już w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Dowodów na tę wiedzę nie brakuje. Śledztwo wszczęto jednak dopiero po publikacji dziennikarzy "Gazety Wyborczej" w 2008 roku. Zostało ono jednak umorzone. Minęło 13 lat, ale nie zapadł wyrok przed świeckim sądem - przestępstwa się przedawniły.

W 2008 roku kościelny trybunał skazał duchownego za molestowanie seksualne wychowanków, nałożył na niego karę pieniężną i zakazał pracy z młodzieżą. Ksiądz Dymer złożył apelację, która była rozpatrywana przez sąd archidiecezji gdańskiej.

Natomiast po emisji reportażu TVN24 abp Dzięga odwołał księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie. Według czasopisma "Więź" metropolita szczecińsko-kamieński decyzję podjął po spotkaniu z mężczyzną, który został wykorzystany seksualnie przez duchownego. Ksiądz Dymer zmarł 16 lutego 2021 roku, miał 58 lat.

Ponadto na początku 2021 roku kwartalnik "Więź" informował, że Watykan zlecił wszczęcie postępowania kanonicznego wobec Dzięgi. O postępowaniu tym wspominał w sobotę w TVN24 Tomasz Terlikowski. Jak podało RMF FM, sobotni komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce kończy trwający od lat proces kanoniczny.

