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Jeden na jeden

Rezolucja europarlamentu. "Myślę, że Ukraińcy zrozumieją, że Polski nie da się obejść"

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Wołodymyr Zełenski
Rezolucja europarlamentu. Bosacki: myślę, że Ukraińcy zrozumieją, że Polski nie da się obejść
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Michael Kappeler / POOL
Ukraińskie władze nie mogą prowokować Polski tak, jak to robiły przez ostatnie tygodnie - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Komentował rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą Ukrainy.

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję dotyczą procesu akcesyjnego Ukrainy. Wyraził w niej też ubolewanie nad "niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia 'bohaterów UPA'".

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki ocenił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, że to "duży sukces" delegacji KO-PSL i całej Europejskiej Partii Ludowej, centroprawicy w Parlamencie Europejskim.

Jak mówił, "tego typu twarde deklaracje wobec kraju kandydackiego, którym Ukraina już jest i zwłaszcza w obliczu (…) bohaterskiej obrony Ukrainy wobec Rosji, to nie było łatwe".

- Myślę, że Ukraińcy po tej deklaracji zrozumieją, że Polski nie da się nie tylko ograć, ale też obejść w ich drodze do Unii Europejskiej. Jeśli w istocie dla ekipy Zełenskiego wejście do Unii Europejskiej jest nie tylko deklarowanym, ale realnym celem - powiedział wiceszef MSZ.

- Nie mogą prowokować Polski tak, jak to robili przez ostatnie sześć tygodni - ocenił. 

Bosacki: do MSZ nie dotarła notatka w sprawie spotkania Nawrocki-Zełenski

Bosacki został zapytany, jakie znaczenie w kontekście napiętych relacji polsko-ukraińskich ma spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.

Wiceminister zaznaczył, że nie zna szczegółów tej rozmowy. Dodał, że do czwartkowego wieczora do MSZ "nie trafiła żadna notatka z kancelarii prezydenta w tej sprawie".

Ocenił jednak, że "to dobrze, że prezydenci się spotkali". - To jest krok pozytywny w tak napiętej sytuacji, że głowy państw, Ukrainy i Polski, się spotykają - dodał. - Natomiast nie będę spekulował na temat tego, czy to spotkanie coś konkretnego przyniesie - zastrzegł.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychParlament EuropejskiUkrainaWołodymyr Zełenski
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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