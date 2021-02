Wniosek do Zbigniewa Ziobry. "Mamy do czynienia ze złamaniem prawa, z brakiem 70 milionów"

Mamy do czynienia ze złamaniem prawa, mamy do czynienia z brakiem 70 milionów i niedostarczaniem tysiąca respiratorów - wyliczał poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. We wtorek z posłem Michałem Szczerbą poinformował, że składają wniosek do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o objęcie osobistym nadzorem śledztwa dotyczącego zakupu respiratorów od handlarza bronią przez Ministerstwo Zdrowia.