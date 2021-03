"Jeśli premier nazywa się VAT-manem, to dlaczego spod nosa wyprowadzono mu ponad 36 milionów"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozpoczynają kontrolę w resorcie finansów i Krajowej Administracji Skarbowej w związku z podejrzeniem, że firma E&K nie odprowadziła VAT za sprzedane Ministerstwu Zdrowia respiratory. - Zgodnie z umową handlarz bronią był zobowiązany do wystawienia faktury vatowskiej. Ta faktura nie została wystawiona, a tym samym nie został odprowadzony podatek VAT - tłumaczył Michał Szczerba. Dariusz Joński podał, że zaległość opiewa na kwotę 36 milionów złotych.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński wydał pod koniec stycznia oświadczenie w sprawie zakupu respiratorów. "Decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegały przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy" - napisano w tekście na stronie kancelarii premiera.

"Handlarz bronią nie zapłacił VAT do dziś" od kwoty 160 milionów złotych

Prowadzący w tej sprawie kontrole poselskie parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej, że otrzymali z Ministerstwa Zdrowia faktury pro forma za zakupione przez ten resort respiratory od firmy E&K. Joński dodał, że to "jedyne dokumenty finansowe, które są w Ministerstwie Zdrowia", związane z tym zakupem. - Na tej fakturze pro forma jest wszystko, ale nie ma rubryki VAT - powiedział. - Od kwoty 160 milionów złotych handlarz bronią nie zapłacił VAT do dziś - przekazał.

Według Szczerby to "bulwersująca sytuacja", bo "wystawiono tak zwane dokumenty fakturopodobne, które fakturami pro forma nie są". - W oparciu o cztery faktury pro forma przelano 160 milionów złotych, następnie zgodnie z umową handlarz bronią był zobowiązany do wystawienia faktury vatowskiej. Ta faktura nie została wystawiona, a tym samym nie został odprowadzony podatek VAT - powiedział Szczerba. - To klasyczna luka vatowska - dodał.