Posłowie Koalicji Obywatelskiej pytali w sobotę wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego Polska nie wzięła udziału w europejskich zakupach respiratorów. - Dokumenty, które otrzymaliśmy, wskazują jednoznacznie, że Unia Europejska przygotowała się dużo wcześniej, już w marcu, a polski rząd to zbagatelizował – ocenił Dariusz Joński. Jego zdaniem, to jest kolejny dowód na to, że rząd "nie chciał skorzystać z uczciwej formy zakupu", tyko wybrał handlarza bronią.