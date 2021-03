Politycy KO pytają Kaczyńskiego, czy respiratory zajęte przez komornika są włączone do systemu ochrony zdrowia

Politycy Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza i Magdalena Łośko zwrócili się z interwencją do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie ponad 400 respiratorów należących do firmy E&K, które zostały zajęte przez komornika na warszawskim Lotnisku Chopina. Zapytali, czy "w związku z trzecią falą pandemii i wieloma sygnałami o braku respiratorów w różnych częściach Polski", zostały one "w specjalnym trybie włączone do systemu ochrony zdrowia, tak by ratować życie osobom potrzebującym pomocy".

W kwietniu 2020 roku Ministerstwo Zdrowia, kierowane wówczas przez Łukasza Szumowskiego, podpisało umowę na dostawę respiratorów z firmą E&K, reprezentowaną przez byłego handlarza bronią. Rząd krótko po zawarciu umowy na 200 milionów złotych wypłacił 154 miliony zaliczki, ale E&K nie wywiązała się ze zobowiązań. Z 1241 sztuk dostarczono jedynie dwieście (niekompletnych, bez gwarancji, serwisu i części zamiennych).

Sąd nakazał handlarzowi bronią zapłacić 70 milionów złotych za niedostarczone respiratory. O skandalu z zamówieniem na respiratory piszemy na tvn24.pl od czerwca 2020 roku.

Politycy KO pytają Kaczyńskiego

W środę senator Krzysztof Brejza wraz z posłanką Magdaleną Łośko (oboje z Koalicji Obywatelskiej) wystosowali interwencję do wicepremiera, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zajętych przez komornika na warszawskim Lotnisku Chopina respiratorów należących do firmy E&K.

"18 lutego 2021 r. media poinformowały o zajęciu na lotnisku Okęcie przez komornika należących do firmy E&K ponad 400 respiratorów. Zajęcie nastąpiło w związku z zabezpieczeniem roszczeń Ministerstwa Zdrowia i jak podano w komunikacie 'jedną z opcji jest teraz spieniężenie sprzętu przez właścicieli, co zaspokoiłoby roszczenia resortu'" – czytamy w piśmie.

Politycy Koalicji Obywatelskiej napisali, że "w związku z trzecią falą pandemii i wieloma sygnałami o braku respiratorów w różnych częściach Polski" proszą o informację, "gdzie obecnie znajdują się te respiratory, czy zostały one w specjalnym trybie włączone do systemu ochrony zdrowia, tak by ratować życie osobom potrzebującym pomocy".

Dodali, że "jeśli takie włączenie zajętych respiratorów nie nastąpiło", chcą się dowiedzieć, "dlaczego do tej pory nie podjęto skutecznych działań w celu pilnego przekazania respiratorów do szpital" oraz "czy Pan Premier zamierza podjąć działania w tej sprawie".

Komornik zajął respiratory na lotnisku

W lutym Polska Agencja Prasowa ustaliła, że na warszawskim Lotnisku Chopina komornik zajął na rzecz roszczeń Ministerstwa Zdrowia 418 respiratorów. Według nieoficjalnych informacji PAP wartość urządzeń to co najmniej 25 tysięcy euro za sztukę.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił 18 lutego TVN24, że "komornik w towarzystwie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia rzeczywiście zabezpieczył wszystkie respiratory, więc tak naprawdę teraz te respiratory mogą być sprzedane na rzecz Ministerstwa Zdrowia, na rzecz uregulowania tego długu względem Ministerstwa Zdrowia".

- Sądzimy, że ta liczba respiratorów i ich możliwa cena w pełni zabezpieczy nasze pozostałe roszczenia - dodał.

MZ: środki nie wpłynęły

9 marca Krzysztof Brejza zwrócił się natomiast z interwencją senatorską w sprawie zakupu respiratorów do Ministerstwa Zdrowia.

Zapytał, jaka kwota z tytułu nałożonych kar umownych na firmę E&K Sp. z o.o. oraz z tytułu niezwróconych przedpłat wpłynęła do Ministerstwa Zdrowia według stanu na 9 marca. Senator pytał także, jaką łączną kwotę przedpłaty wpłaciło Ministerstwo Zdrowia w ramach umowy z firmą E&K Sp. z o.o. .

Interwencja Krzysztofa Brejzy wysłana do Ministerstwa Zdrowia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi datowanej na 23 marca napisał, że do 9 marca na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły środki z tytułu nałożonych kar umownych od firmy E&K Sp. z o.o.

Poinformował, że firma zwróciła na rachunek bankowy resortu "kwotę 14 244 128, 86 euro tytułem zwrotu przedpłat, w tym 12 928, 86 euro jako odsetki za zwłokę".

"W ramach umowy na dostawę respiratorów Ministerstwo Zdrowia tytułem przedpłaty przelało firmie E&K 35 108 005 euro" – przekazał Kraska.

Odpowiedź resortu zdrowia na wniosek Krzysztofa Brejzy

Na firmę E&K nałożono kary umowne w wysokości 10 procent wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 procent wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

