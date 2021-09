Respiratory od handlarza bronią. Licytacja komornicza się nie odbyła. Minister zdrowia: przygotowujemy wniosek o przejęcie sprzętu

418 respiratorów od handlarza bronią, które w lutym zajął komornik, miało zostać zlicytowane we wtorek. Na licytacji nie pojawił się jednak ani jeden chętny. - Nikt nie chciał tego szmelcu - mówił poseł Michał Szczerba. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w związku z brakiem zainteresowania resort "przygotowuje wniosek o przejęcie tego sprzętu".

Licytacja respiratorów od handlarza bronią bez zainteresowanych

We wtorek miała się odbyć licytacja komornicza zajętych respiratorów. Nie doszła jednak do skutku, bo nie stawił się na niej żaden zainteresowany. O nieudanej licytacji mówili na briefingu posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy od początku monitorują sprawę respiratorów.

- Nikt nie chciał tego szmelcu, nie było żadnego zainteresowanego. Te respiratory nie mają gwarancji producenta, nie mają zgody na użytkowanie w Unii Europejskiej i co najważniejsze nie są do użytku w warunkach szpitalnych, tylko do wentylacji domowej - przekazał Szczerba.