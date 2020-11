"Mamy przed sobą zabarykadowane Ministerstwo Zdrowia, które odmawia jakichkolwiek informacji"

Kiedy mówiliśmy w lipcu i sierpniu, że respiratory są bardzo ważne, a pieniądze by się przydały na zakup faktycznych respiratorów, to jeden minister zdrowia, a potem drugi to bagatelizowali - powiedział poseł KO Dariusz Joński. To ciąg dalszy sprawy respiratorów od firmy E&K, które nie dotarły, oraz 70 milionów, których nie zwrócono za niezrealizowaną umowę. - Jak zdarza się na rynku, kontrahenci nie wywiązują się często z umów. W naszym przypadku też tak było - skomentował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.