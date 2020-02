Resort Ziobry pyta o orzeczenia dotyczące "w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów"

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do prezesów krakowskich sądów - apelacyjnego i okręgowego - chce informacji o orzeczeniach sądów powszechnych, dotyczących "w jakimkolwiek zakresie kwestii statusu sędziów" powołanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Czyni to po wejściu w życie ustawy represyjnej, która przewiduje możliwości karania sędziów za próbę badania prawidłowości obsady innego sądu.

W praktyce oznacza to, że sędzia może być nawet wydalony z zawodu za próbę badania prawidłowości obsady innego sądu - na przykład, kiedy ma zastrzeżenia odnośnie prawidłowości jego wyłonienia przez nową Krajową Radę Sądownictwa, co do której legalności wątpliwości wyraził między innymi Sąd Najwyższy.