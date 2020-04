Resort cyfryzacji zapłacił 370 tys. zł za turniej polecany przez prezydenta na TikToku

370 tys. zł zapłaciło ministerstwo cyfryzacji za turniej gier komputerowych, który Andrzej Duda promował w sieci – dowiedział się tvn24.pl. Wideo prezydenta zobaczono prawie 5 mln razy, a jego konto w TikToku w ciągu doby zyskało 200 tys. obserwujących. "Sztabowcy to wymyślili", mówi o zaangażowaniu głowy państwa rozmówca z pałacu prezydenckiego.

- Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? – mówi prezydent na opublikowanym 31 marca w chińskiej aplikacji filmiku, w którym zachęca do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji turnieju gier komputerowych Grarantanna Cup, skierowanym do uczniów.

Nagranie wywołało kontrowersje - TikTok jest używany gównie przez nastolatków. Pojawiały się głosy, że lekka forma nagrania pozwalającego ocieplić wizerunek prezydenta w trakcie kampanii wyborczej nie przystawała do czasów epidemii.

"Sztabowcy to wymyślili"

W ciągu doby od zamieszczenia nagrania konto prezydenta miało 200 tys. obserwujących, a wideo obejrzano prawie 5 mln razy. W dniu publikacji artykułu liczba obserwujących Andrzeja Dudę w aplikacji przekroczyła 360 tys. Na koncie pojawiło się także drugie nagranie, w którym prezydent zachęca do wspierania polskich przedsiębiorców i gospodarki. "Mamy wspaniałe, świetne firmy, które produkują gry komputerowe na całym świecie. Kupujmy gry, które zostały przez te firmy wytworzone", mówi Duda w wideo.

Skąd pomysł, by prezydent założył konto w serwisie dla nastolatków?

- Sztabowcy to wymyślili. Pomysł nie budził u wszystkich entuzjazmu – mówi tvn24.pl rozmówca z pałacu prezydenckiego.

Joanna Dębek z gabinetu politycznego ministra cyfryzacji przyznaje w rozmowie z nami, że Andrzej Duda włączył się do promowania turnieju organizowanego przez resort z "inicjatywy Kancelarii Prezydenta".

O sprawę zapytaliśmy rzecznika sztabu prezydenta Adama Bielana, który nie odpowiedział na wysłane w piątek pytanie i nie odbierał telefonu.

Minister zdradza koszt turnieju

O koszt turnieju w piśmie do ministra cyfryzacji zapytał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba w oparciu o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Marek Zagórski w odpowiedzi, do której dotarł portal tvn24.pl, napisał 9 kwietnia, że "ministerstwo cyfryzacji zawarło umowę na kompleksową realizację przedsięwzięcia z firmą ESL Gaming Polska", a "koszt całkowity po stronie ministerstwa cyfryzacji z tą umową wynosi 370 000,00 brutto".

Umowa – jak wyjaśnił minister – obejmuje m.in. administrację oficjalnej strony internetowej, "koordynację działania influenserów" i "przekazanie nagród rzeczowych za kwotę 50 tys. zł dla indywidualnych zawodników".

Szef resortu podkreślił, że odrębny koszt przedsięwzięcia to nagrody dla szkół w postaci ośmiu mobilnych pracowni komputerowych ufundowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK (instytut badawczy podlegający resortowi cyfryzacji), których całkowity koszt wyniósł 275 510 zł.

"Kancelarii trudno się wypowiadać o kosztach"

Dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta Marcin Kędryna podkreśla w rozmowie z nami, że "kancelarii trudno się wypowiadać o kosztach". - Nie sądzę, by pan prezydent podejmując decyzję o poparciu tej inicjatywy znał tę kwotę. Cel tego przedsięwzięcia jest słuszny. Chodzi o to, by ułatwić najmłodszym siedzenie w domu i dostarczyć im dodatkowej rozrywki edukacyjnej – tłumaczy.

Dopytywany, czy kosztów turnieju nie powinien pokryć komitet wyborczy prezydenta, Kędryna odpowiedział, że "użytkownicy TikToka ze względu na młody wiek 'raczej nie głosują'".

- Każde działanie będzie nazywane wyborczym, ale prezydent nie jest na czas kampanii odsuwany od stanowiska – dodaje.

Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji podkreśla w rozmowie z nami, że turniej to od początku pomysł resortu. – Grarantanna Cup to część większej całości. Tuż po zawieszeniu zajęć w szkołach rozpoczęliśmy Grarantannę, czyli cykl różnego typu aktywności internetowych skierowanych do uczniów w każdym wieku. Kolejnym etapem było ogłoszenie turnieju e-sportowego. Wszystkie działania kontynuujemy do dziś i będziemy to robić tak długo, jak będzie trzeba – tłumaczy Dębek.

Autor:Grzegorz Łakomski