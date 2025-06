Link skopiowany do schowka.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie to jedyny w okręgu warszawskim areszt dla kobiet. Kary odbywają tu skazane po raz pierwszy i recydywistki. Także młodociane. Są też tutaj osadzone z dożywotnimi karami pozbawienia wolności, morderczynie.

Jest słoneczny dzień, czekamy, aż strażnicy otworzą nam bramę. Mamy pozwolenie na wjazd za mury. Kontrola tożsamości, przeszukanie, jest nawet pies, dostajemy przepustki. Jesteśmy małą ekipą, operator i reporterka.

Areszt Warszawa-Grochów jest jednym z 19 innych zakładów karnych w Polsce, które dołączyły do akcji szycia zabawek - małpek. To pierwszy raz, kiedy mogą w niej wziąć udział takie placówki. Skazane z gotowych wzorów, ze ścinek po skarpetkach szyją zabawki, które później mają trafić do dzieci w szpitalach oraz tych, które będą transportowane karetkami, helikopterami. Tych, które będą potrzebowały czegoś do przytulenia.

- Czas się mniej dłuży, wie pani.

- I benefity są.

- Ale najważniejsze, że to dla dzieci

- prawie równocześnie mówią kobiety zgromadzone w więziennej salce, kiedy pytam je, dlaczego zdecydowały się dołączyć do akcji i szyć małpki. Na spotkanie zdecydowało się osiem osadzonych w różnym wieku, od dwudziestokilkulatek po panie po 60. Jedne wypychają pluszaki, inne zszywają poszczególne części. Też dostaję swoją maskotkę, przy pracy lepiej się rozmawia.

Agnieszka, lat 39

Jako pierwsza nawiązuje kontakt i godzi się ze mną rozmawiać. Jest jedną z osadzonych, która na co dzień pracuje, w WARS-ie przy czyszczeniu wagonów (tory ciągną się zaraz obok murów), sama zarabia na siebie. Dlaczego dołączyła do akcji?

- To bardzo fajna inicjatywa, radość dzieciom, pomoc dzieciom. Sama jestem matką i myślę, że moje dzieci same by się ucieszyły z takiej małpki. Tym bardziej że te dostaną chore dzieci ze szpitala. Większość z nas chętnie bierze udział w takich akcjach. Pomimo tego, że jesteśmy skazane... mamy uczucia, prawda? - Agnieszka patrzy mi w oczy.

Inne osadzone, siedzące z nami przy stole, na wzmiankę o dzieciach reagują nieco emocjonalnie. Odbywając karę w więzieniu, nie mogą być przy swoich córkach i synach. Te, które mogą wychodzić na widzenie, muszą zmieścić swój czas dla rodziny w 30 godzinach, dwa razy w miesiącu. Mimo to Agnieszka uważa, że jest mamą na pełny etat.

- To, że jestem tutaj, to nie znaczy, że nie wychowuję swoich dzieci, bo generalnie mam dzieci w sobie, mam z nimi kontakt, są w domu, czekają na mnie. Większość z nas jest matkami, większość z nas ma dzieci przy sobie lub jest babciami… No różnie bywa… - opowiada.

- Dzieci odwiedzają panią? - pytam.

- Wychodzę na przepustki - Agnieszka szybko i kategorycznie reaguje na pytanie. - Generalnie uważam, że więzienie to nie jest miejsce dla małych dzieci i ja nie przywoziłam tu swoich dzieci na widzenia. No nie.

Agnieszka jest w więzieniu dziewiąty miesiąc, do odbycia całej kary został jej jeszcze rok i dwa miesiące. Cały czas jest w kontakcie z rodziną - telefonicznym, w miarę możliwości internetowym. Ma troje dzieci: 5, 7 i 15 lat. Dwie dziewczynki i chłopczyk. Najstarsza zaczęła ostatnio piec ciasta, nauczyła się od babci.

- Tęskni się. Każda z nas tęskni za rodziną - mówi Agnieszka. - Dlatego właśnie wypełnia się ten wolny czas małpkami, zajęciami.

Agnieszka

Za co odbywa karę?

- No, popełniłam błąd - mówi po chwili milczenia. - Trudno, no. Nikomu krzywdy nie zrobiłam, nikogo nie skrzywdziłam. Jestem tutaj za wyłudzenie. Ważne, żeby się nauczyć na błędach, wyciągnąć wnioski z pobytu tutaj. Nie wiadomo, co nas w życiu jeszcze czeka - dodaje.

- Żałuje pani? - dopytuję.

- No pewnie, że tak, każda z nas tu żałuje. Ale czasu nie cofnę - zdecydowanie mówi Agnieszka. - Nie zadręczam się tym. To nie jest czas, żeby dostawać depresji, bo się zrobiło coś złego. No zrobiło się, trzeba ponieść karę. Wziąć to na swoje plecy, niestety. Może coś mnie nauczy pobyt tutaj, że dużo straciłam. A teraz robię coś dobrego.

- A to nie jest tak, że decyduje się pani na ten program, bo mogą z tego być jakieś korzyści? - obserwuję Agnieszkę.

- Nie zastanawiałam się nad tym, szczerze mówiąc, czy mogę coś otrzymać za to, nie zastanawiałam się, czy wniosek nagrodowy, czy coś… no nie, nie. Nie było nawet takiej chwili. To jest dla dzieci.

Iza, lat 35

- Iza, no weź ty coś powiedz!

Pewnie dla świętego spokoju, bym nie podeszła właśnie do nich, szyjące kierują mnie do młodej kobiety. Przysiadam się do niej. Byłyśmy umówione na anonimowe nagrania, ale na jej twarzy widzę makijaż, nawet odrobinę brokatu. O tym, dlaczego jest w areszcie, nie chce jednak mówić.

- Przepustek na razie żadnych nie mam, bo jestem na razie kilka miesięcy tu na półotworku, bo długo siedziałam na zamku, więc na razie muszą mnie sprawdzić - stwierdza.

Półotworek to w języku więziennym oddział półzamknięty, zamkiem nazywa się oddział karny typu zamkniętego, gdzie umieszczani są sprawcy groźniejszych przestępstw i obowiązuje surowszy regulamin, na przykład nie można mieć kontaktu z innymi osadzonymi.

- Mam satysfakcję, że to jest dla dzieci, szycie małpek… Sama mam dwójkę dzieci, które są w ośrodku, są ciężko chore. Jedno ma małogłowie i karłowatość, a drugie jest upośledzone w stopniu umiarkowanym. Są bardzo daleko. One są w Rzeszowie, ja w Warszawie, nie ma szans, żeby się odwiedzić... Jeden 15, drugi 10 lat.

- Kiedy ich pani widziała ostatnio?

- Ze dwa lata temu, jak jeszcze skype’y były. Telefon, listy, taki mój kontakt z nimi.

Iza

Chwilę milczymy, pytam, ile kary jeszcze zostało jej do odbycia.

- Jeszcze trzy lata.

- A w sumie, ile ich? - dopytuję.

- W sumie to dziesięć... Bardzo żałuję. Gdybym mogła cofnąć czas, tobym cofnęła czas. Ale wiem, że się nie da.

Na powtórzone pytanie o to, za co została skaza, nadal nie odpowiada.

Elżbieta, lat 67

- To jest ogonek i to jest chyba najtrudniejszy element do wypełnienia i do szycia - Elżbieta dokładnie pokazuje mi, jak robi małpki. - Nigdy wcześniej nie szyłam, oprócz guzików i jakichś drobnych łatek dla swoich dzieci, bo ja już mam dzieci dorosłe. Teraz mam wnuczki, w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opiekuję się wnuczkami... no teraz jestem tu, odbywam karę, ale tak to opiekuję się wnuczkami.

Elżbieta pracowała jako pielęgniarka. Widać, że opiekuńczo podchodzi do innych kobiet na sali.

- No musi jakoś ten czas płynąć do upłynięcia końca kary - podsumowuje.

- A ile jeszcze do tego końca? - pytam.

- Trochę więcej niż półtora roku.

- To ile było całej kary?

- Trzy lata. Więcej kar nie było. Jedna jedyna się przytrafiła na koniec życia. Sprawy finansowe… Każdego dnia żałuję, który muszę tutaj spędzić, a nie ze swoimi bliskimi. Każdego dnia... bo tam jestem bardziej potrzebna niż tu - widać, że Elżbieta sama jest zaskoczona tym, że nie może powstrzymać łez. - Myślałam, że już swoje wypłakałam. Cztery dziewczynki mam. 14, 12, 7 i 6 lat. Tęsknię za nimi bardzo. Będę płakać i wszyscy zaraz zaczną za mną.

Faktycznie, widać, że grupa wyczuwa swoje nastroje, a Elżbieta jest jej mocną częścią. Kilka kobiet ociera łzy.

- Nie chciałabym płakać, bo to już nie pora na płakanie, staram się nie płakać. No, ale jak o tych wnuczkach... Też wychodzę na widzenia, zawsze czekają na mnie i muszę pani powiedzieć, że pierwsze powitanie, na taką pierwszą przepustkę, to taki wielki plakat był zrobiony, dwa balony: "babciu czekamy, kochamy Cię" - głos jej się łamie.

Elżbieta

Elżbieta otwiera się na tyle, że możemy wejść do jej celi. Mamy na to oczywiście zgodę dyrekcji.

Pokój jest bardzo czysty. Dwa piętrowe łóżka, Elżbieta mieszka z trzema innymi kobietami. Na parapecie leżą zrobione małpki, w rogu pokoju przyszykowane jeszcze niezszyte elementy. Przy każdym posłaniu widać jakieś osobiste drobiazgi, zdjęcia rodziny, obrazki, kalendarze.

- Robimy co możemy, tu jakiś stroik, porządek, żeby było nam miło i przyjemnie… Z domu brakuje wszystkiego, wolności, tu się czuję trochę jak na kolonii. Trzeba się dostosować do regulaminu… No niestety, za coś tu się jest. O, koleżanka dni odlicza, nawet na kalendarzu skreśla. Każda z nas odlicza dni od przepustki do przepustki.

Trudno nazwać to oprowadzaniem po tak niedużym pomieszczeniu, ale Elżbieta opisuje nam, co należy do kogo w pokoju i kto za co odpowiada, jaki jest ich rytm dnia. Mówi, że dobrze trafiła ze współlokatorkami, nie narzeka.

- Pierwsze dni tu to jak w amoku. Ani jeść, ani pić, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Pamiętam jak przez mgłę, ktoś mnie prowadzi... No, ale trzeba odsiedzieć, co się zasłużyło albo i nie, różne są koleje.... i każdy powinien się nad tym zastanowić, kto jest na wolności, bo grono ludzi skreśla tych, co są w aresztach, w więzieniach, ale oni nie wiedzą, którego dnia mogą się znaleźć po tej drugiej stronie. Taka jest prawda. Proszę pomyśleć - wypadek, ktoś jedzie i niechcący zabija kogoś na pasach i już trafia do więzienia. I jaki on jest? Taki sam jak my.

Na jesieni Elżbiecie minie połowa kary, sąd będzie wtedy mógł się przychylić do wniosku o warunkowe wyjście na wolność.

- Liczy pani na to?

- Liczę na to, że na to Boże Narodzenie będę już w domu. Jeżeli się nie uda, to liczę, że będę na przepustce bożonarodzeniowej, bo te bożonarodzeniowe święta, które minęły, musiałam spędzić tutaj w areszcie. To były dla mnie straszne święta - kończy rozmowę znów ze łzami w oczach.

Metody Twórczej Resocjalizacji

Szczęk zasuwy, wychodzimy z oddziału. Patrzę na chorążą Agatę Piekarską, była z nami cały czas podczas mojej wizyty.

- Widzi pani zmianę w paniach, które biorą udział w takiej akcji? - pytam.

- To zależy od człowieka, my możemy stawać na głowie, ale to tak naprawdę od osadzonych zależy, ile z tego będą chciały wziąć dla siebie. Ale panie raczej chętnie się angażują, mamy obecnie 40 pań, które szyją małpki - odpowiada, odprowadzając nas do wyjścia.

Przytulanki trafią do Fundacji Dr Clown, która zajmuje się towarzyszeniem dzieciom hospitalizowanym - w przyjaznych, śmiesznych strojach starają się dostarczyć im trochę uśmiechu podczas długotrwałych pobytów w szpitalach. Akcja z małpkami jest skierowana także do dzieci transportowanych karetkami, helikopterami, by pomóc w stresującym momencie. To już jej szósta edycja, pierwsza z udziałem zakładów karnych.

- Dotychczasowy rekord to było 1600 małpek, uszytych przez jedną dużą korporację tutaj w Polsce, natomiast areszt na Grochowie wykonał w tym momencie 1300 i to zrobili w kilka tygodni - mówi mazowiecki koordynator akcji Aleksander Poirieux z Fundacji Dr Clown.

Małpkowa akcja w aresztach ma też jednak dodatkowy cel - resocjalizacyjny.

"Metody Twórczej Resocjalizacji działają dwupłaszczyznowo. Po pierwsze, uaktywniają potencjały rozwojowe u osób nieprzystosowanych społecznie i po drugie, kreują konkretne materialne i społeczne dzieła - efekty ich twórczości" - tak o formie resocjalizacji przez twórczość pisał autor tej koncepcji na gruncie polskim, prof. Marek Konopczyński, obecnie pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. osób nieletnich.

- Pokazanie, że możesz być przydatny, możesz innym zrobić coś dobrego, odkryć swoje człowieczeństwo, jest bardzo wskazane - mówi, gdy pytam go o akcję z małpkami. - To jest takie magiczne myślenie, że nie jestem zła, nie jestem zły. Nie poszczęściło mi się w życiu, ale właśnie poprzez ten dar dla kogoś innego odzyskam część człowieczeństwa, część miłości do innych, ale też miłości do siebie - uważa profesor.

"Poczucie winy jest niezbędne w procesie resocjalizacji"

- Wiele osób, które szyją te maskotki, w przeszłości wyrządziło krzywdę właśnie dzieciom, nieletnim. Jaki ta praca ma teraz na nich wpływ? - dopytuję.

- To zadośćuczynienie, wywołuje poczucie winy, a poczucie winy jest niezbędne w procesie resocjalizacji. Można zmienić kogoś, kto wie, że źle zrobił. Jeżeli uważa, że dobrze czynił, to go trudno zmienić na lepszego człowieka, więc to jest takie symboliczne odkupienie win. Jednocześnie nadanie nowych kompetencji, umiejętność. "Nie jestem taki najgorszy, nie jestem jakaś najgorsza, coś potrafię" - tłumaczy prof. Konopczyński.

Finał akcji szycia małpek przewidziany jest na grudzień. Elżbieta liczy, że będzie już wtedy na wolności.