Konfederacja proponuje reset konstytucyjny. Prezydent: jestem gotów zgodzić się wstępnie na taką formułę

Konfederacja przedstawiła w ostatnim czasie propozycję zmian w konstytucji. "Trzeba wprowadzić reset konstytucyjny poprzez poprawki do Konstytucji, które wyzerowałaby składy najważniejszych organów sądownictwa (w tym Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego) i wspólnie zostałyby wybrane na nowo. To jedyna droga, by uchronić Polskę przed trwałym paraliżem prawnym!" - napisała partia.

12 stycznia wicemarszałek Krzysztof Bosak na konferencji prasowej w Sejmie zaapelował do wszystkich sił politycznych, żeby usiadły do rozmowy ze sobą o tym, jak przywrócić jedność państwa.

Prezydent: jestem gotów zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje

Do tej kwestii odniósł się w poniedziałkowym wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent Andrzej Duda. "Bardzo szanuję Krzysztofa Bosaka. Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby usiąść i zacząć rozmowę. Większość naszego społeczeństwa czeka na to, by sytuacja w kraju została uspokojona" - oświadczył.