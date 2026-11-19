Polska "Postawienie konstytucji na głowie to mało powiedziane". Prawnicy o "resecie konstytucyjnym" Sebastian Zakrzewski |

Tusk: szanuję tych, którzy z panem Boguckim rozmawiają, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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W środę w siedzibie kancelarii prezydenta w Warszawie odbyły się konsultacje środowisk politycznych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele sejmowej opozycji, a także dwóch ugrupowań koalicyjnych: Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Rozmowom przewodniczył szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Uczestnicy konsultacji pracują nad pomysłem "resetu konstytucyjnego".

Rozmowy te są komentowane publicznie przez środowisko prawnicze.

Marcin Matczak o pomyśle "resetu". "Wiele hałasu, a nic z tego nie będzie"

Profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił, że kancelaria prezydenta "udaje, że chce rozwiązać problem TK". "Propozycje 'resetu' opierają się na tym, żeby wybrać większością [w Sejmie - red.] 3/5 nowy skład TK, na który - uwaga - zgodę musi wyrazić prezydent. Do czasu tego wyboru mamy obecnych sędziów" - napisał w serwisie X.

Jego zdaniem "taki wybór się nie uda", co argumentuje przykładami zza granicy, gdzie - jak napisał - nie udaje się znaleźć kandydatów akceptowalnych ponad podziałami". Jego zdaniem kancelaria prezydenta "zrobi wiele hałasu, a nic z tego nie będzie".

"Jest tylko jeden sposób na rozwiązanie obecnej sytuacji - prezydent musi wykonać swój obowiązek i uznać ślubowanie sędziów wybranych przez obecny sejm, czym doprowadzi się do zbalansowanego TK (...). A potem trzeba rzetelnie wyznaczać składy. To nielegalna odmowa ślubowania doprowadziła do tego kryzysu" - podkreślił Matczak.

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Dodał, że "prezydent zachowuje się jak podpalacz, który po podpaleniu bierze udział w akcji ratunkowej, pokazując, jaki jest ofiarny". "I jeszcze chce na tym politycznie i prawnie skorzystać" - podsumował.

Kancelaria Prezydenta udaje, że chce rozwiązać problem TK. Propozycje „resetu” opierają się na tym, żeby wybrać większością 3/5 nowy skład TK, na który - uwaga - zgodę musi wyrazić prezydent. Do czasu tego wyboru mamy obecnych sędziów. A ponieważ taki wybór się nie uda… — Marcin Matczak (@wsamraz) November 19, 2026 Rozwiń

Mikołaj Małecki: postawienie konstytucji na głowie

Krytyczny wobec prezydenta i rozmów z nim jest również profesorMikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Diagnozuje on, że przyczyną kryzysu w TK jest to, że Karol Nawrocki "bezprawnie kwestionuje status sędziów, wybranych prawidłowo przez Sejm".

"Recepta? Reset i oddanie temu, który ofensywnie łamie prawo, pełnej władzy zatwierdzania każdego sędziego... Postawienie Konstytucji na głowie to mało powiedziane" - skwitował.

Przyczyna kryzysu w TK jest jasna: prezydent bezprawnie kwestionuje status sędziów, wybranych prawidłowo przez Sejm. Recepta? Reset i oddanie temu, który ofensywnie łamie prawo, pełnej władzy zatwierdzania każdego sędziego... Postawienie Konstytucji na głowie to mało powiedziane. — Mikołaj Małecki (@MikolajMalecki) November 17, 2026 Rozwiń

W inny wpisie zaznaczył, że nie potrafi zrozumieć "całowania po rękach prezydenta i robienia z niego głównego aktora rozdającego karty". "W ramach Resetu miałby osobiście zatwierdzać każdego sędziego TK... Im bardziej nadużyje władzy, tym więcej władzy dostanie? Nie na nagrodę zasłużył, lecz na surową karę" - podkreślił profesor Małecki.

Nie potrafię pojąć tego całowania po rękach prezydenta i robienia z niego głównego aktora rozdającego karty: w ramach Resetu miałby osobiście zatwierdzać każdego sędziego TK... Im bardziej nadużyje władzy, tym więcej władzy dostanie? Nie na nagrodę zasłużył, lecz na surową karę. — Mikołaj Małecki (@MikolajMalecki) November 19, 2026 Rozwiń

Przemysław Rosati: potrzebujemy porozumienia ponad podziałami

Za ideą "resetu" opowiedział się szef Naczelnej Rady Adwokackiej mecenas Przemysław Rosati. W rozmowie z dziennikiem "Fakt" powiedział, że propozycje PSL-u "stanowią dobry punkt wyjścia do debaty nad sposobami wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego".

Prawnik podkreślił, że konieczne są zmiany zarówno na poziomie konstytucyjnym, jak i ustawowym oraz że należy dążyć do "trwałego rozwiązania problemu". "Aby uniknąć powrotu do chaosu, potrzebujemy więc porozumienia wypracowanego ponad podziałami politycznymi" - uważa.

Jego zdaniem sędziów powinno się wybierać większością kwalifikowaną, na przykład 3/5 głosów w Sejmie. Jako jedno z możliwych rozwiązań wymienia też zwiększenie składu TK z 15 do 21 sędziów, co miałoby na celu usprawnienie jego prac.

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Propozycje "resetu konstytucyjnego"

Pomysły o "resecie konstytucyjnym" krążą w polskiej przestrzeni publicznej od kilku lat. Miałby on rozwiązać kryzys wokół TK zapoczątkowany poprzez wybór przez Prawo i Sprawiedliwość trzech tak zwanych sędziów-dublerów.

Z formacji politycznych jako pierwsza "reset" postulowała Konfederacja w ubiegłej kadencji Sejmu. Na początku listopada z pomysłem zmiany konstytucji wyszło również PSL.

Po drugiej rundzie rozmów ze środowiskiem prezydenta Zbigniew Bogucki ogłosił, że powstał jeden projekt w sprawie TK, łączący pomysły zgłoszone przez różne środowiska polityczne. - W około 70 procentach rozwiązań jesteśmy zgodni - mówił w środę Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta zapowiedział kolejne, trzecie już rozmowy w sprawie TK. Zaplanowano je na godzinę 18 w czwartek.