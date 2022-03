Reporterzy TVN i TVN24 wrócili z Ukrainy. "Zadaniowość trochę ratuje, ale nie jest tak, że to nie zostaje w głowie. Zostaje"

"Zadaniowość trochę ratuje, ale to nie jest tak, że to nie zostaje w głowie"

- Mam przekonanie, że robimy to po to, żeby pokazać co to wszystko znaczy. Bo to z bliska jednak wygląda inaczej - przyznał. - Pamiętam osoby, które rozmawiając z nami nagle zaczynały płakać, przytulały się do nas, bo straciły dobytek, bo ktoś trafił do szpitala. To są sytuacje, kiedy trudno być tylko i wyłącznie reporterem i odłożyć człowieczeństwo na bok. Trochę się jest w trybie robocopa - opisał. - Zadaniowość trochę ratuje, ale to nie jest tak, że to nie zostaje w głowie. Zostaje - dodał.