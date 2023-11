Reporterka TVN24 zadaje pytanie. W imieniu widzów. Czarnek: akurat to nie są moi widzowie

Przemysław Czarnek, odchodzący minister edukacji i nauki, na uwagę reporterki TVN24, że zadaje pytanie w imieniu widzów, odparł: - Akurat to nie są moi widzowie. Reporterka pytała o to, jak Mateuszowi Morawieckiemu idzie tworzenie nowego rządu. Główny zainteresowany, obecny premier, nie odpowiedział wcześniej na to pytanie.

Jak Mateuszowi Morawieckiemu idzie tworzenie rządu?

To niejedyne pytania do polityków PiS-u, które we wtorek kierowali do nich dziennikarze. Reporter TVN24 pytał natomiast o to, jak Mateuszowi Morawieckiemu idzie tworzenie nowego rządu, bo to właśnie on otrzymał taką misję od prezydenta Andrzeja Dudy, mimo, że PiS nie może liczyć na poparcie sejmowej większości.