Reporterka TVN24 po pół roku odwiedziła przystanek kolejowy w Mławie. To się zmieniło
Polska od kilku dni zmaga się z falą ekstremalnych upałów, które utrzymują się w niemal całym kraju. W związku z tym reporterka TVN24 Agata Adamek wybrała się do Mławy na Mazowszu. Ostatni raz była tam ponad pół roku temu, na początku stycznia. Wówczas, relacjonując wydarzenia z jednego z przystanków kolejowych miasta, śnieg sięgał jej do kolan.
- Po tych schodach trudno było w ogóle iść bez raczków, które przydają się we wspinaczce górskiej - wspominała.
Upał na peronie w Mławie. "Znowu nie chce się wyjść z domu"
Jeden z mieszkańców Mławy, pytany o różnicę między ostatnią zimą a latem, przyznał, że kilka miesięcy temu "było tak strasznie zimno, że aż po prostu nie chciało się z domu wyjść". - Natomiast teraz znowu nie chce się wyjść z domu tylko tym razem z ciepła - powiedział.
Adamek w Mławie postanowiła sprawdzić, czy na peronie - na rozgrzanej od słońca kostce brukowej - da się usmażyć na patelni jajko. Jednak w ciągu półtorej godziny się to nie udało, co reporterka oceniła jako "dobrą informację, bo to znaczy, że peron w Mławie nie jest patelnią".
Dzień wcześniej to, jak szybko można usmażyć jajko na masce samochodu we Wrocławiu sprawdziła reporterka TVN24 Olga Mildyn. Zajęło to wtedy 20 minut.