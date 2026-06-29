Polska Reporterka TVN24 po pół roku odwiedziła przystanek kolejowy w Mławie. To się zmieniło Kamila Grenczyn |

Agata Adamek na przystanku kolejowym Mławie. Co zmieniło się w ciągu pół roku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Polska od kilku dni zmaga się z falą ekstremalnych upałów, które utrzymują się w niemal całym kraju. W związku z tym reporterka TVN24 Agata Adamek wybrała się do Mławy na Mazowszu. Ostatni raz była tam ponad pół roku temu, na początku stycznia. Wówczas, relacjonując wydarzenia z jednego z przystanków kolejowych miasta, śnieg sięgał jej do kolan.

- Po tych schodach trudno było w ogóle iść bez raczków, które przydają się we wspinaczce górskiej - wspominała.

Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu w Mławie. Te zdjęcia dzieli ponad pół roku Źródło zdjęcia: TVN24

Upał na peronie w Mławie. "Znowu nie chce się wyjść z domu"

Jeden z mieszkańców Mławy, pytany o różnicę między ostatnią zimą a latem, przyznał, że kilka miesięcy temu "było tak strasznie zimno, że aż po prostu nie chciało się z domu wyjść". - Natomiast teraz znowu nie chce się wyjść z domu tylko tym razem z ciepła - powiedział.

Adamek w Mławie postanowiła sprawdzić, czy na peronie - na rozgrzanej od słońca kostce brukowej - da się usmażyć na patelni jajko. Jednak w ciągu półtorej godziny się to nie udało, co reporterka oceniła jako "dobrą informację, bo to znaczy, że peron w Mławie nie jest patelnią".

Dzień wcześniej to, jak szybko można usmażyć jajko na masce samochodu we Wrocławiu sprawdziła reporterka TVN24 Olga Mildyn. Zajęło to wtedy 20 minut.

Upały dają się we znaki. Na masce samochodu można usmażyć jajko

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