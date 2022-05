Reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

Towarzystwo Jana Karskiego o Przedlackim: podnosi rzemiosło reportażu wojennego do rangi sztuki

Michał Przedlacki jest autorem serii reportaży z pogrążonej w wojnie Ukrainy, realizowanych dla "Superwizjera" TVN , w tym dokumentu "Piekło Donbasu". "To, co pokazuje w swych reportażach, emitowanych w wielu krajach świata podnosi trudne i niebezpieczne rzemiosło reportażu wojennego do rangi sztuki. Jest nie tylko dokumentalistą tego, co się dzieje, ale także współuczestnikiem tej wojny" - czytamy w komunikacie Towarzystwa Jana Karskiego.