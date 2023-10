Reportaże "Czarno na białym" na antenie TVN7

Reportaże magazynu "Czarno na białym" przez dwa tygodnie emitowane są także na antenie telewizji TVN7. "CnB" to nagradzany magazyn reporterski, pokazujący najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata, ich kulisy i konsekwencje. Emisje jego najgłośniejszych reportaży będą trwały do 13 października.

"To nie jest kraj dla kobiet". Reportaż Anety Regulskiej

"CnB" to nagradzany magazyn reporterski, pokazujący najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata, ich kulisy i konsekwencje. W programie prezentowane są wyniki śledztw dziennikarskich, sylwetki znanych osób oraz historie, które wstrząsnęły opinią publiczną.

"CnB" w TVN7

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych ogólnodostępnych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo. Stacja nadaje przede wszystkim seriale i filmy fabularne oraz programy rozrywkowe.