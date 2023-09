Martyna, Patryk i 5-letni Oliwier zginęli. "Tego się nie da opisać"

Na autostradzie A1 zginęła cała rodzina

Później świadkowie mówili dziennikarzom, że z auta dochodziły krzyki i wołanie o pomoc, ale olbrzymi żar nie pozwolił im nawet zbliżyć się do płonącego wraku. W kii spłonęła żywcem trzyosobowa rodzina. Patryk, Martyna i ich 5-letni syn Oliwier wracali z wakacji do rodzinnego Myszkowa.

- Czekali na te wakacje, cieszyli się, że była piękna pogoda – mówi pani Małgorzata, przyjaciółka rodziny. I dodaje: - Nie wierzyłam w to. Miałam wrażenie, że za chwilę podjedzie zielona kia i wysiądzie z niej Patryk. Że to wszystko to głupi żart. Pomyłka. Zginęła cała rodzina. Został tylko ich pies. To straszny, niewyobrażalny dramat. Tego się nie da odzobaczyć, tego się nie da opisać – dodała.