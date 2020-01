"Żądamy tajnego posiedzenia Sejmu". Opozycja chce wyjaśnień od Morawieckiego

Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych - Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych oraz jego zastępcę - Macieja Wąsika.

Posłowie KO: żądamy tajnego posiedzenia Sejmu i informacji od premiera

Do słów Tomasza Kaczmarka dotyczących kulis działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego odnieśli się w poniedziałek posłowie Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk. Jak ocenił Kierwiński, ze słów byłego agenta CBA "wyłania się obraz głębokiej patologizacji polskich służb specjalnych, głębokiej kryminalizacji polskich służb specjalnych, wykorzystywania służb specjalnych do bieżącej walki politycznej, do niszczenia ludzi, do szukania haków na ludzi".