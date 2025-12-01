Reportaż "Żołnierki Ukrainy" wyróżniony na festiwalu NURT

Michał Przedlacki: Polacy, którzy walczą w Ukrainie, w boju odnajdują siebie Źródło: TVN24

31. edycja Festiwalu Form Dokumentalnych NURT odbyła w dniach 25-28 listopada w Kielcach. Ten niezależny festiwal dopuszcza szeroki zakres form dokumentalnych - reportaż, dokument fabularyzowany, impresje, materiały śledcze. Oprócz pokazów odbywa się również konkurs, a w tym roku zakwalifikowało się do niego aż osiem produkcji zrealizowanych przez Warner Bros. Discovery.

Wyróżnienie Komisji Artystycznej otrzymała produkcja reportera magazynu "Superwizjer" Michała Przedlackiego - "Żołnierki Ukrainy". Materiał został wyróżniony "za wieloznaczny obraz wojny".

"Żołnierki Ukrainy". O czym jest reportaż Michała Przedlackiego

Miały rodziny, kariery, przyjaciół i normalne życie. Ale mimo to zdecydowały się wziąć do ręki broń i stanąć do walki przeciwko rosyjskim okupantom. Ryzykują śmiercią, zarazem doświadczają uprzedzeń ze względu na płeć, bo świat ukraińskiego wojska jeszcze do niedawna był uważany za wyłącznie męski. Agresja Rosji na Ukrainę odcisnęła ogromne piętno na życiu ukraińskich kobiet. Kim są te, które jako ochotniczki walczą na pierwszej linii frontu za swoją i naszą wolność? Reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki wysłuchał wstrząsających i dramatycznych historii.

Kilka dni wcześniej za ten sam materiał Michał Przedlacki otrzymał nagrodę Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii wideo.

