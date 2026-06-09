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Reportaż "Obrabowane z dzieciństwa" nagrodzony we Francji

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Fragment z dokumentu "Obrabowane z dzieciństwa" w TVN24 GO
Wiktoria Czyrwa o nocnym ataku sił rosyjskich na Kijów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Reportaż Marcina Zaborskiego "Obrabowane z dzieciństwa" został nagrodzony na międzynarodowym festiwalu filmowym w Paryżu. Dokument dziennikarza TVN24, opowiadający o realiach wojny przez pryzmat najmłodszych, można obejrzeć w TVN24+.

Deauville Green Awards to międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii i odpowiedzialności społecznej. Od 2012 roku nagradza najlepsze filmy dokumentalne, reklamowe, korporacyjne i fabularne promujące transformację ekologiczną i społeczną. Wśród finalistów tegorocznej, 15. już edycji paryskiego festiwalu, znalazł się dziennikarz naszej stacji Marcin Zaborski. Podczas uroczystej ceremonii 3 czerwca za reportaż "Obrabowane z dzieciństwa" otrzymał Silver Green Award.

Dają do myślenia, wzruszają i szokują. Reportaże TVN24 docenione w USA
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Dają do myślenia, wzruszają i szokują. Reportaże TVN24 docenione w USA

Dokument "Obrabowane z dzieciństwa" z kolejną nagrodą

Film "Obrabowane z dzieciństwa" przybliża losy dzieci poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie. Wstrząsający dokument Marcina Zaborskiego został już nagrodzony w ubiegłym tygodniu. w wiosennej edycji konkursu Accolade Global Film Competition w kategorii Award of Excellence: Liberation / Social Justice / Protest / Documentary Short / Contemporary Issues / Awareness Raising.

"Mówili, że idzie wojna, a potem, że już przyszła, ale to przecież nie wojna przychodzi, przychodzą ludzie i to oni wloką za sobą tę wojnę. Przynoszą strach, ból, cierpienie i śmierć. Idą w ubłoconych butach, depczą marzenia, zamkykają je w mrocznych piwnicach. Nie ma dla nich znaczenia, czy skazują na ciemność dorosłych, czy dzieci. Skazani są wszyscy. Tyle, że im mniej mają lat, mniej to wszystko rozumieją. Choć z czasem wcale nie muszą rozumieć więcej. Powoli dociera do nich, że nie wszystko da się pojąć i wytłumaczyć" - czytamy w opisie dokumentu Marcina Zaborskiego, który można obejrzeć w TVN24+.

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Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskaTVN24UkrainaWojna w Ukrainie
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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