Polska Reportaż "Obrabowane z dzieciństwa" nagrodzony we Francji Oprac. Ewa Żebrowska |

Wiktoria Czyrwa o nocnym ataku sił rosyjskich na Kijów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Deauville Green Awards to międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii i odpowiedzialności społecznej. Od 2012 roku nagradza najlepsze filmy dokumentalne, reklamowe, korporacyjne i fabularne promujące transformację ekologiczną i społeczną. Wśród finalistów tegorocznej, 15. już edycji paryskiego festiwalu, znalazł się dziennikarz naszej stacji Marcin Zaborski. Podczas uroczystej ceremonii 3 czerwca za reportaż "Obrabowane z dzieciństwa" otrzymał Silver Green Award.

Dokument "Obrabowane z dzieciństwa" z kolejną nagrodą

Film "Obrabowane z dzieciństwa" przybliża losy dzieci poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie. Wstrząsający dokument Marcina Zaborskiego został już nagrodzony w ubiegłym tygodniu. w wiosennej edycji konkursu Accolade Global Film Competition w kategorii Award of Excellence: Liberation / Social Justice / Protest / Documentary Short / Contemporary Issues / Awareness Raising.

"Mówili, że idzie wojna, a potem, że już przyszła, ale to przecież nie wojna przychodzi, przychodzą ludzie i to oni wloką za sobą tę wojnę. Przynoszą strach, ból, cierpienie i śmierć. Idą w ubłoconych butach, depczą marzenia, zamkykają je w mrocznych piwnicach. Nie ma dla nich znaczenia, czy skazują na ciemność dorosłych, czy dzieci. Skazani są wszyscy. Tyle, że im mniej mają lat, mniej to wszystko rozumieją. Choć z czasem wcale nie muszą rozumieć więcej. Powoli dociera do nich, że nie wszystko da się pojąć i wytłumaczyć" - czytamy w opisie dokumentu Marcina Zaborskiego, który można obejrzeć w TVN24+.

OGLĄDAJ: Obrabowane z dzieciństwa

Redagował AM