Sąd: "Franciszkańska 3" nie była atakiem na Kościół

Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii w Kościele? Ustalenia reportera TVN24

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 27 marca bieżącego roku w całości uchylił decyzję ówczesnego Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego z dnia 4 marca 2024 roku. Zarzucił on wtedy TVN S.A. naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez emisję reportażu "Franciszkańska 3" i w związku z tym zdecydował o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 550 tysięcy złotych.

OGLĄDAJ: Franciszkańska 3

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, że audycji "Bielmo. Franciszkańska 3" nie można przypisać propagowania postaw sprzecznych z prawem czy naruszających chrześcijański system wartości.

Audycja nie była atakiem na Kościół. Państwo polskie nie dokonało dogłębnego rozliczenia zjawiska pedofilii w Kościele katolickim, a poruszanie w materiałach dziennikarskich tak doniosłych społecznie tematów jak ochrona małoletnich wobec instytucji zaufania, jakimi są kościoły i związki wyznaniowe, jest fundamentem demokracji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Uzasadnienie decyzji Sądu

W ocenie Sądu, audycja nie była również wymierzona w Jana Pawła II. Sam fakt kanonizacji nie może uniemożliwiać prowadzenia badań i analiz życiorysu czy okoliczności posługi Karola Wojtyły.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że audycja została przygotowana rzetelnie i zgodnie z zasadami staranności dziennikarskiej, w oparciu o rozmowy z gronem licznych świadków. Nawet gdyby jednak doszło do nieprawidłowości w tym zakresie, Przewodniczący KRRiT nie jest uprawniony do badania tych okoliczności, a przepisy ustawy o radiofonii i telewizji nie dają podstawy prawnej do nałożenia kary na nadawcę.

Ochronie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych służy odrębny tryb przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego.

Reportaż "Franciszkańska 3"

Reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski przez dwa i pół roku szukał odpowiedzi na pytanie, co wiedział Jan Paweł II na temat skandali pedofilskich w Kościele. Rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły.

Reportaż "Franciszkańska 3" to siódma część serii Bielmo, który swoją premierę na antenie TVN24 miał 6 marca 2023 roku. Można go również obejrzeć w TVN24+.

Materiał składa się z czterech części. Trzy pierwsze zatytułowane są nazwiskami księży pedofilów, o których przestępczej działalności - jak wynika z dokumentów i słów świadków - Wojtyła musiał wiedzieć, a mimo to swoimi decyzjami "chronił przede wszystkim instytucję, a nie ofiary". - To, co odkryliście, jest przełomowe, bo pokazuje to, co wiele osób przypuszczało od lat, że Jan Paweł II wiedział, że ten problem istnieje, jeszcze zanim został papieżem. On musiał wiedzieć, ale nie było dowodów. A to jest dowód - zaznaczył w reportażu Thomas Doyle, prawnik kanonista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w Kościele.

