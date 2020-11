"Kardynał Dziwisz powinien odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, na wszystkie pytania jak najszybciej"

Kardynał Stanisław Dziwisz jest współodpowiedzialny za krycie przestępców w łonie Kościoła katolickiego - mówiła we wtorek na konferencji prasowej rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. - Wydaje mi się, że trudno, żeby politycy, posłowie komentowali to, w jaki sposób powinien zareagować Kościół - powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. To reakcje na wyemitowany w poniedziałek w TVN24 reportaż "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza".

Marcin Gutowski, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 pokazał w swoim reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" nieznane oblicze kardynała Stanisława Dziwisza. Jawi się w nim on jako potężny hierarcha, szara eminencja, która potrafi zadbać o - specyficznie rozumiany - interes Kościoła. Także wtedy, gdy chodzi o sprawy dotyczące ofiar pedofilii.

"Kardynał Dziwisz jest współodpowiedzialny za krycie przestępców w łonie Kościoła katolickiego"

Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska oceniła we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że kardynał Dziwisz rzuca cień na papieża Jana Pawła II. - Kardynał Dziwisz kłamał. To nie jest prawda, że nic nie wiedział, że nikt mu nic o niczym nie mówił, że księdza Isakowicza (Zaleskiego) to pewnie na oczy nie widział i ksiądz Isakowicz nie informował go o przestępstwach pedofilskich w Kościele - mówiła.

Rzeczniczka oceniła, że "kardynał Dziwisz jest współodpowiedzialny za krycie przestępców w łonie Kościoła katolickiego".

- Lewica posprząta po Kościele katolickim, Lewica rozdzieli państwo od Kościoła, Lewica doprowadzi do tego, że nie będzie przedawnienia przestępstw pedofilii, że wszyscy ci, którzy gwałcili małe dzieci, chłopców, dziewczynki, molestowali, którzy zniszczyli życie wielu młodym ludziom, którzy cierpią do dzisiaj i na te cierpienia nie ma przedawnienia, poniosą za to odpowiedzialność - mówiła Żukowska.

"Jako Lewica żądamy natychmiastowej reakcji wymiaru sprawiedliwości"

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, że wraz z warszawską radną Agatą Diduszko-Zyglewską przekazały w ubiegłym roku papieżowi Franciszkowi raport na temat 22 polskich biskupów, którzy tuszowali przestępstwa seksualne i przenosili kościelnych hierarchów z parafii do parafii. - Do tej polski wymiar sprawiedliwości nie zrobił nic, aby wyjaśnić te wszystkie kwestie - podkreśliła.

- Jako Lewica żądamy natychmiastowej reakcji wymiaru sprawiedliwości. Jako Lewica żądamy natychmiastowego wejścia do diecezji, do episkopatu polskiego i przeszukania wszystkich archiwów kościelnych o księżach, o biskupach, którzy ukrywają i przenoszą przestępców z miasta do miasta albo wysyłają za granicę. Jako Lewica żądamy, aby każdy biskup i każdy ksiądz odpowiedział przez świeckim sądem za wszystko, co zrobił, za wszystkie złe rzeczy, które zrobił niewinnym chłopcom i niewinnym dziewczynkom - mówiła Scheuring-Wielgus.

- Dlaczego w polskim państwie karze się obywateli i obywatelski za to, że napisali coś na murach kościoła? Dlaczego ja dostaję sześć zawiadomień z prokuratury, ponieważ weszłam do kościoła z napisem "kobiety powinny decydować", a przestępcy w sutannach, którzy ukrywają i przenoszą księży z parafii do parafii, chodzą po ulicy i nigdy nie zostali ukarani?– pytała.

- Kompletnie nie mogę tego zrozumieć. Panie (Zbigniewie-red.) Ziobro (minister sprawiedliwości i prokurator generalny-red.), niech pan się weźmie w końcu do roboty i niech pan nie współpracuje z przestępcami – mówiła.

Reakcja Lewicy na reportaż "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" TVN

Rzeczniczka PiS: trudno, żeby politycy komentowali to, w jaki sposób powinien zareagować Kościół

- Wydaje mi się, że trudno, żeby politycy, posłowie komentowali to, w jaki sposób powinien zareagować Kościół - powiedziała dziennikarzom rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Dodała, że "każda organizacja, instytucja, w tym także Kościół dokonuje tego we własnym gronie i na własny rachunek".

Pytana, czy jest zadowolona z tego, jak Kościół mierzy się z tym problemem w Polsce, powiedziała: - nie występuję tutaj przed państwem jako wierna Kościoła, tylko jako polityk, poseł, jako rzecznik.

Powiedziała, że dziennikarze powinni pytać państwową komisję ds. wyjaśniania przypadków pedofilii, czy zajmie się tą sprawą. - Nie znam szczegółów sprawy, nie jestem w tej komisji i nie mogę jednoznacznie oceniać czy powinna, czy nie - dodała.

"Wydaje mi się, że trudno, żeby politycy, posłowie komentowali to, w jaki sposób powinien zareagować Kościół" TVN24

Klich: kardynał Dziwisz powinien odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości

Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich powiedział, że "nie ma wątpliwości co do tego, że ksiądz kardynał Dziwisz powinien odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, na wszystkie pytania i na te wszystkie poważne zastrzeżenia jak najszybciej ze względu na to, że tak długo był przy naszym papieżu i po to, aby dobre imię Jana Pawła II, jakby nie było wielkiego papieża, było nienaruszone".

Klich: kardynał Dziwisz powinien odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości TVN24

Kardynał Dziwisz: potrzebna niezależna komisja

Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał Polskiej Agencji Prasowej w poniedziałek w oświadczeniu, że ponawia propozycję, by sprawami oceny działań podjętych przez stronę kościelną w kwestiach poruszanych w reportażu zajęła się niezależna komisja.

Zadeklarował, że "jest gotowy do pełnej współpracy z taką komisją". - Zależy mi na transparentnym wyjaśnieniu tych spraw. Nie chodzi o wybielanie lub ukrywanie ewentualnych zaniedbań, ale o rzetelne przedstawienie faktów - powiedział hierarcha.

Autor:js/dap

Źródło: PAP, TVN24