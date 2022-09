Podkomisja Macierewicza ukryła dowody niezgodne z tezą o zamachu. Lasek: powinna wkroczyć prokuratura

Piotr Świerczek, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24, dotarł do dokumentów dotyczących katastrofy tupolewa w Smoleńsku, nieopublikowanych przez podkomisję smoleńską. Dowodzą one, że co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Pomimo takich dowodów Macierewicz wciąż mówi o dwóch bombach w samolocie i zamachu.

Lasek: natychmiast powinna wkroczyć prokuratura

- Wierzę, że nadejdzie taki czas, że to co, się wydarzyło i to, co zostało pokazane wczoraj w tym materiale, skończy się aktami oskarżenia wobec osób, które dopuściły się poświadczenia nieprawdy. Czy będzie to teraz, czy będzie to za rok po zmianie władzy, w tej chwili w zasadzie nie ma znaczenia. Ważne jest, że te, skandal, to oszustwo trzeba rozliczyć - powiedział poseł KO.