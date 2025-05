"Traktuję to jako wiatr w żagle". Dziennikarka "Faktów" TVN nagrodzona

Renata Kijowska otrzymała Złotą Gruszkę Źródło: TVN24

Złota Gruszka jest nagrodą przyznawaną przez Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie. Stanowi szczególne wyróżnienie dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych z Polski południowej.

Jak napisano na stronie stowarzyszenia, przyznawana jest za "szczególne osiągnięcia dziennikarskie mające walor odkrywczości i świeżości bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne ujmowane w formie warsztatowo nienagannej".

Nagroda dla Renaty Kijowskiej

Przyznaje się ją podczas uroczystej gali organizowanej co roku w maju. W poniedziałek na tej uroczystości wyróżnienie to powędrowało w ręce dziennikarki "Faktów" TVN Renaty Kijowskiej.

Nagrodę wręczył prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski. Po jej otrzymaniu dziennikarka mówiła na scenie, że to "wzruszająca chwila". - Jestem zaszczycona i zachwycona. To radość tym większa, że ja tej nagrody nie oczekiwałam i nie spodziewałam się, aż do momentu telefonu ze stowarzyszenia. Traktuję ją jako wiatr w żagle i zobowiązanie, żeby każdego dnia jak najlepiej z szacunkiem dla rozmówców, dla bohaterów, dla widzów wykonywać swoją pracę - powiedziała.

Dziękowała też koleżankom i kolegom z "Faktów" TVN "za każdy materiał, za każdy dyżur, za wspólną pracę".

