To jest kolejny krok w kierunku tego, aby nasze społeczeństwo, zwłaszcza młode pokolenie, w szybkim tempie się laicyzowało - powiedziała w "Tak jest" etyk i filozofka profesor Magdalena Środa, komentując dyskutowane przez resort edukacji wprowadzenie egzaminu z religii na maturze. Teolog i biblista doktor Piotr Kosiak mówił zaś, że "patrzy optymistycznie na maturę z religii". - Wierzę, że w końcu będzie trzeba dostosować dobre podręczniki do nauczania religii, że skupimy się na poziomie - dodał.

Plany wprowadzenia religii na maturze i zamiary Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym kierunku jako pierwsza opisała dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka. Kilka dni później wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przyznał w Radiu ZET, że religia na maturze to jedno z dyskutowanych przez resort edukacji rozwiązań. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale "ze strony Kościoła jest to jeden ze zgłaszanych postulatów".

"Nic tak nie zaszkodziło religii, jak wprowadzenie jej do szkół"

O możliwości zdawania egzaminu dojrzałości z religii mówili w "Tak jest" w TVN24 etyk i filozofka prof. Magdalena Środa oraz teolog i biblista dr Piotr Kosiak.

- Oczywiście, że to nie jest dobry pomysł - oceniła Środa. Jej zdaniem "to jest kolejny krok w kierunku tego, aby nasze społeczeństwo, zwłaszcza młode pokolenie, w szybkim tempie się laicyzowało".

- Myślę, że nic tak nie zaszkodziło religii, jak wprowadzenie jej do szkół. Wprowadzenie jej jako przedmiotu maturalnego, jeśli kogoś zachęci, to tylko tych, którzy będą chcieli uzyskać dodatkowe punkty w łatwy sposób - powiedziała.

Kosiak: patrzę optymistycznie na maturę z religii

Kosiak przyznał natomiast, że "patrzy optymistycznie na maturę z religii". - Uważam, że Polsce należy się matura z religii, tak jak należy się ona w krajach Unii Europejskiej - powiedział.

Zwrócił uwagę, że "matura z religii w krajach Europy jest między innymi w Austrii, w laickich bardzo Czechach, w Finlandii". - I w wielu innych krajach jest to matura, którą można normalnie zdawać jako przedmiot dodatkowy - wskazywał teolog.

Biblista wyjaśniał także, skąd wynika jego "optymistyczne" spojrzenie ma pomysł dotyczący matury. - Wierzę, że w końcu będzie trzeba dostosować dobre podręczniki do nauczania religii, że skupimy się na poziomie - powiedział.

"Religia w szkołach nie przekłada się na wiedzę"

Środa zauważyła natomiast, że "tak naprawdę religia szkolna jest na bardzo niskim poziomie". Zaznaczyła, że to wniosek z jej doświadczeń jako wykładowczyni.

Jak mówiła, kiedy pyta studentów, "jak to możliwe, że w ciągu tylu godzin nie nauczyli się niczego, zupełnie niczego, podstawowych informacji o Biblii, które powinien wiedzieć właściwie każdy wykształcony człowiek, mówią, że jedyne, co pamiętają to kwestie potępienia aborcji, homoseksualizmu". - Religia w szkołach nie przekłada się ani na wiedze, ani na moralność, ani na wiarę, jak mi się wydaje. To, co obserwujemy w tej chwili, to jest po prostu odwrót od wiary, bardzo silny - powiedziała filozofka.

Według niej, "wszystkie pomysły, które rodzą się w tej chwili po stronie władzy rządzącej i Kościoła katolickiego, mają charakter samobójczy".

- Trochę ubolewam nad tym, że młodzi ludzie nie mają wiedzy z zakresu religioznawstwa czy teologii, ale nie ma się czemu dziwić - dodała. Wskazywała na poziom podręczników do religii i programu edukacyjnego w seminariach. - Trudno mieć tę wiedzę, skoro ci, którzy wykładają religię w szkole nie są do tego w większości absolutnie przygotowani - oceniła Środa.

"Lekcja religii nie jest jednoznaczna z katechezą"

- Sam przez sześć lat pracowałem przy tablicy, ucząc religii i były to fascynujące lekcje. Dzieci, które już są na studiach, do tej pory piszą do mnie bardzo ciekawe maile. Były to lekcje pełne humanizmu, pełne filozofii - przekonywał.

Teolog ocenił, że jego postawa nie jest wyjątkiem. - Naprawdę mamy wielu katechetów, którzy prowadzą to na poziomie. Oczywiście jest część, która pewnie robi to w sposób niski - dodał.

Podkreślał także, że "lekcja religii w samym założeniu w Dyrektorium katechetycznym, nie powinna być lekcją, która się kojarzy tylko i wyłącznie z praktykami religijnymi". - Katechecie nie wolno wystawić oceny za to, że dziecko na przykład uczestniczy we mszy świętej w niedzielę. Jeśli to robi, to robi to ponad prawem. Lekcja religii nie jest jednoznaczna z katechezą - dodał.

