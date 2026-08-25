Relacje rząd-prezydent a oceny ratingowe Polski. Konsekwencje wet Karola Nawrockiego

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Rekordowa liczba prezydenckich wet ogranicza zdolność Polski do skutecznego wdrażania gospodarczych reform - to cytat z niezależnej agencji ratingowej. Zdaniem rządzących prezydent "sabotuje" i utrudnia ich działania, a według PiS Karol Nawrocki wetuje w interesie Polaków. Relacje na linii rząd-prezydent mogą okazać się kłopotliwe przy ocenach ratingowych Polski. Dlaczego? O tym w materiale magazynu "Polska i Świat".