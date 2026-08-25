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Polska

Relacje rząd-prezydent a oceny ratingowe Polski. Konsekwencje wet Karola Nawrockiego

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Karol Nawrocki
Relacje rząd-prezydent a oceny ratingowe Polski. Konsekwencje wet Nawrockiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Rekordowa liczba prezydenckich wet ogranicza zdolność Polski do skutecznego wdrażania gospodarczych reform - to cytat z niezależnej agencji ratingowej. Zdaniem rządzących prezydent "sabotuje" i utrudnia ich działania, a według PiS Karol Nawrocki wetuje w interesie Polaków. Relacje na linii rząd-prezydent mogą okazać się kłopotliwe przy ocenach ratingowych Polski. Dlaczego? O tym w materiale magazynu "Polska i Świat".
Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiWetoRating Polski
Barbara Sobska
Dziennikarka TVN24
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