Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Światowe media o napięciach na linii Warszawa-Kijów

|
wpisy zagranica
Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
Zagraniczne media piszą o napięciach na linii Polska-Ukraina. Zwracają uwagę nie tylko na spory dotyczące historii, ale także na przyszłość relacji obu państw oraz sytuację wewnętrzną w Polsce.

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "bohaterów UPA". W Europie i w USA media piszą o napięciach na linii Polska-Ukraina.

"Gorzkie historyczne spory zagrażają sojuszowi"

Amerykański dziennik "New York Times" w niedzielę przypomniał, że spór na linii Warszawa-Kijów dotyczy kwestii związanych z działalnością UPA w trakcie drugiej wojny światowej. Zwrócił uwagę również na wpływ tego sporu na przyszłość sąsiedzkich stosunków. "Gorzkie historyczne spory zagrażają sojuszowi polsko-ukraińskiemu" - czytamy.

"NYT" pisze o "narastającym wśród wielu Polaków poczuciu, że Ukraina nie okazała w sposób dostateczny wdzięczności za wsparcie Polski, zarówna dla jej armii, jak i dla ponad miliona uchodźców przebywających w Polsce". Cytuje m.in. socjolożkę Oleksandrę Iwaniuk z UW, które oceniła, że "Rosja w tej chwili otwiera szampana". - Zarówno Polska, jak i Ukraina wykazały się lekkomyślnością w kwestiach historycznych - powiedziała socjolożka. Gazeta cytuje także reportera i pisarza Ziemowita Szczerka, który stwierdził, że Donald Tusk "może być jedyną dojrzałą osobą w tym gronie". Dodał, iż wielu wierzy, że premier Polski powinien zareagować tak, by złagodzić emocje.

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski w Warszawie, grudzień 2025 roku.
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski w Warszawie, grudzień 2025 roku.
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP/EPA

Francuski dziennik "Le Parisien" podkreślił, że decyzja prezydenta Polski o odebraniu najwyższego odznaczenia prezydentowi Ukrainy nie ma związku z rosyjską agresją na Ukrainę, ponieważ Warszawa pozostaje niezachwiana we wspieraniu Kijowa. Wiąże się z chęcią wyrażenia niezadowolenia z powodu dramatycznych wydarzeń podczas drugiej wojny światowej.

"Wiedział o niechęci Polski"

W Niemczech korespondent "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Stefan Locke ocenił, że spór o ocenę przeszłości trwa od dawna, ale wydawało się, iż w ostatnim czasie nieco złagodniał, kiedy Ukraina pozwoliła Polsce na ekshumacje na Wołyniu. "Zełenski wiedział więc o niechęci Polski wobec UPA, ale z powodów polityki wewnętrznej postanowił przyznać tej formacji [jednostce specjalnej ukraińskiej armii - red.] ten tytuł" [bohaterów UPA - red." - pisze Locke na łamach "FAZ".

Zdaniem niemieckiego korespondenta apele Tuska, aby prezydenci obu krajów opanowali emocje i nie potęgowali napięć, "mogły jeszcze bardziej utwierdzić Nawrockiego w jego decyzji" o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Inny niemiecki dziennik, "Tagesspiegel", cytuje eksperta berlińskiej Fundacji Nauki i Polityki Kaia-Olafa Langa. Jego zdaniem polsko-ukraiński spór zaostrza się, ponieważ "kwestie polityki wewnętrznej mają pierwszeństwo". Zełenski "wiedział, jak delikatne są kwestie związane z UPA w stosunkach z Polską", musi jednak "wzmocnić swoje poparcie w kraju po różnych aferach i potrzebuje do tego również sił 'patriotycznych'" - dodał Lang.

"Dyplomatyczny błąd"

Obecne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich komentuje także hiszpański dziennik "La Razon", który zwraca uwagę na spór polityczny nad Wisłą. "Decyzja Nawrockiego, choć odzwierciedla nastroje części polskiego społeczeństwa, jest powszechnie postrzegana jako próba umocnienia jego pozycji wśród prawicowych wyborców w ramach zaciętej walki politycznej z umiarkowanym premierem Donaldem Tuskiem, który przedkłada obecną współpracę z Ukrainą nad spory historyczne" - czytamy.

O stosunkach polsko-ukraińskich i ich przyszłości piszą także media za naszą południową granicą. "Dyplomatyczny błąd" - tak decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostki imienia bohaterów UPA ocenił dziennikarz specjalizujący się w tematyce europejskiej Lubosz Palata, którego cytuje portal publicznego Czeskiego Radia. - [Zełenski - red.] Powinien był raczej wcześniej omówić tę kwestię z Polakami. I zdecydowanie wybrać inną nazwę - ocenił Palata. Podkreślił, że Polskę i Ukrainę czekają w przyszłości "skomplikowane" dyskusje dotyczące historii.

Źródło: The New York Times, Le Parisien, Deutsche Welle, La Razon, irozhlas, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
Stosunki Polska - UkrainaPolskaUkrainaWołodymyr ZełenskiKarol NawrockiII wojna światowa
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Uważajmy na ulewy
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
METEO
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Prezydencki minister: strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania
Polska
Wśród przeterminowanych produktów były też napoje
Tony przeterminowanego jedzenia z nowymi etykietami
Poznań
cpk2
"Symboliczna umowa". Rusza budowa Portu Polska
BIZNES
Fotelik samochodowy dla dzieci
Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w aucie. Interweniowała policja
Wrocław
Wraca pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny"
Zawiozą do Gdyni i Ustki. Wracają pociągi "słoneczne"
WARSZAWA
pride parade nowy jork usa - lazyllama shutterstock_1090330289_1
Dlaczego czerwiec jest Miesiącem Dumy osób LGBT+?
Quizy
Peter Magyar
Magyar zapowiada zmianę prezydenta. "Rozpoczniemy procedurę"
Świat
shutterstock_2688189263
Nvidia ma odpowiedź na koszt środowiskowy AI. Kluczowe ma być nowe chłodzenie
BIZNES
Burze
Najwyższy stopień ostrzeżeń w części kraju
METEO
Burze
Szeroki pas burz nad Polską
METEO
Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia
Patomorfolożka zakopała płody w ogródku. Do sądu wpłynęło zażalenie
Rzeszów
Strażacy dogaszają pożar zakładu w Charnowie na Pomorzu
Pożar fabryki aerozoli. Prokurator wszczyna dochodzenie
Pomorze
imageTitle
Przełomowy transfer. Słynni bracia zagrają razem
EUROSPORT
Puźniki: pochówek polskich ofiar zbrodni Wołyńskiej -
Naukowcy wrócili do Puźników. Szukają szczątków zamordowanych Polaków
Świat
Alan Greenspan czb
Odeszła legenda amerykańskiej gospodarki
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski przyjedzie do Polski? Przedstawiciel jego kancelarii zabrał głos
Świat
balkon drzewo
Załamanie pogody na południu Polski. Zdjęcia
METEO
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
imageTitle
Kompletnie nieudany powrót. Fręch wypunktowana przez Osakę
EUROSPORT
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Toksyczne związki zagrożeniem dla ciężarnych. Jaki mają wpływ na dziecko?
Anna Bielecka
NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kolejny etap oszustw NCBiR. Prokuratura składa nowy akt oskarżenia
BIZNES
Stanisław Dziwisz
Krakowska kuria została pozwana. Kardynał Dziwisz nie przyszedł do sądu
Kraków
imageTitle
Dlaczego w USA i Kanadzie piłka nożna nazywa się soccer?
EUROSPORT
ormuz shutterstock_617485811_1
Wiceprezydent USA: cieśnina Ormuz jest otwarta
BIZNES
20-latek strzelił z pistoletu pneumatycznego prosto w twarz
Strzelił mu prosto w twarz. Pocisk utkwił centymetr od oka. Nagranie
Katowice
Kabina motorniczego jest poważnie zniszczona
Zderzenie autobusu z tramwajem, są ranni
Poznań
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników
BIZNES
Ukraińcy "niszczą groby Polaków"? Jak fejki mają nas dzielić
FAŁSZ"Przeszkadza im polski cmentarz". To nagranie pojawiło się nie bez powodu teraz
Michał Istel
imageTitle
Pogaczar pewny siebie przed Tour de France. "Jestem silniejszy niż przed rokiem"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica