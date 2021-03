Sikorski: to, co się będzie działo na Dalekim Wschodzie, może dramatycznie wpłynąć na losy Polski

Gdyby Chiny wdały się w jakiś kinetyczny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, to jesteśmy wtedy w innej rzeczywistości, która na Polskę bardzo boleśnie wpłynie - przewidywał w "Faktach po Faktach" europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, komentując wpływ napiętych stosunków chińsko-amerykańskich na politykę międzynarodową. - W interesie Polski i Europy jest moderować, przekonywać - przede wszystkim stronę chińską, bo to ona zaostrzyła politykę - że konflikt z Zachodem nie jest w ich interesie - ocenił.

"To, co się będzie działo na Dalekim Wschodzie, może dramatycznie wpłynąć na nasze interesy"

Sikorski ocenił w TVN24, że "jeśli Chiny spróbują zjednoczyć się z Tajwanem siłą, a tego nie wykluczają, to za to będzie cena w relacjach z Unią Europejską".

- Gdyby się nie daj Boże (Chiny) wdały w jakiś kinetyczny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, to jesteśmy wtedy w innej rzeczywistości, która na Polskę bardzo boleśnie wpłynie. Dlatego w interesie Polski i Europy jest moderować, przekonywać - przede wszystkim stronę chińską, bo to ona zaostrzyła politykę - że konflikt z Zachodem nie jest w ich interesie - mówił.

Jak podkreślił Sikorski, "chcielibyśmy być silnym sojusznikiem przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale (też) razem ze Stanami Zjednoczonymi współdecydować, jak ma być". - Jak w tym, o czym niektórzy już mówią per nowa zimna wojna - ja uważam, że to bardzo niedoskonała metafora - jak w tym konflikcie polskie stanowisko zgłaszać i na miarę naszych możliwości używać go do wpłynięcia na bieg wydarzeń? - pytał. - Bo to, co się będzie działo na Dalekim Wschodzie, może dramatycznie wpłynąć na nasze interesy i losy naszego kraju - zauważył eurodeputowany.