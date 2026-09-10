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Polska

Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołany. Ostateczna decyzja ministra

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Michał Sopiński
Dziennikarka tvn24.pl o reakcji resortu sprawiedliwości na skandal na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Jastrzebowski/East News
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Minister sprawiedliwości utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michała Sopińskiego. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje już odwołanie. Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii - skomentował Waldemar Żurek.

Decyzja ministra sprawiedliwości zapadła w maju. Powodem było "rażące i uporczywe naruszenie przepisów prawa" przez Michała Sopińskiego. "Ponowne rozpatrzenie sprawy potwierdziło, że zachodziły ustawowe przesłanki odwołania" rektora - czytamy w czwartkowym komunikacie na stronie resortu. 

Tym samym decyzja stała się "ostateczna" i "nie przysługuje od niej odwołanie ani kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy" - dodano. 

Michał Sopiński
Michał Sopiński
Źródło zdjęcia: Tomasz Jastrzebowski/East News

Jak podkreślono, "przed wydaniem rozstrzygnięcia Minister Sprawiedliwości ponownie przeanalizował całość materiału dowodowego" oraz "wszystkie zarzuty, wyjaśnienia i wnioski przedstawione przez stronę". Według MS "postępowanie przeprowadzono z zapewnieniem" byłemu już rektorowi "prawa do czynnego udziału oraz po zasięgnięciu wymaganych ustawą opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich". 

Żurek: nie ma zgody na partyjną agitację

Minister sprawiedliwości poinformował o swojej decyzji również w mediach społecznościowych. "Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej" - napisał na platformie X.

Za co minister odwołał Sopińskiego?

W komunikacie poinformowano również, co przesądziło o decyzji ministra. Wskazano na "nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, naruszenie zasady apolityczności Służby Więziennej oraz nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską". 

Wcześniej resort zarzucał Sopińskiego "demonstracyjną aktywność polityczną", w tym wspieranie otoczenia byłej partii Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry w mediach społecznościowych. 

Obowiązki rektora objął profesor Sławomir Cudak. "Objęcie przez niego obowiązków ma charakter przejściowy i nie stanowi powołania na funkcję Rektora-Komendanta ani nie przesądza o wyniku przyszłej procedury powołania. Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje, że Senat Akademii sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzi ustawową procedurę powołania nowego Rektora-Komendanta" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wymiar sprawiedliwości
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